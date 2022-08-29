В Херсонской области прогремели взрывы: что известно
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Вспышки и работу ПВО заметили в Новой Каховке, а также у Антоновского моста
Текущая ночь оказалась "горячей" не только для жителей оккупированного Энергодара, но и для нескольких населенных пунктов Херсонской области.
Правда, в этом случае огонь вели, скорее всего, украинские силы, а со стороны оккупантов отвечало ПВО.
Так, "бавовна" была замечена близ Новой Каховки, а также, предварительно, у Антоновского моста под Херсоном.
Что именно произошло в каждом из случаев, пока не понятно, официальная информация появится, скорее всего, только утром.
В то же время в социальных сетях сообщают, что в поселке Любимовка Каховского района на крыши людей падали осколки.
Напомним, что 28 августа вечером сообщалось о "бавовне" в Севастополе, но вполне возможно, что путинисты обстреляли себя сами.