"Бретельки, шортики и голые ноги-руки" пока еще актуальны: синоптик рассказала о погоде в начале новой недели
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Температура в западных областях начнет понемногу снижаться
В соответствии с прогнозом метеорологов, понедельник, 29 августа, в Украине будет отличаться высокой температурой воздуха, жарой и даже удушьем.
Такой впечатляющий прогноз приводит в своем Telegram Наталья Диденко.
Температура в первый день недели, по ее информации, составлять +29+33 градуса.
Но вот западная часть страны начнет понемногу ощущать уже более свежую воздушную массу – там сегодня ожидается +23+28 градусов.
Дожди с грозами, преимущественно локального характера, пройдут на крайнем востоке Украины, а во второй половине дня и к вечеру придут в западные области и доберутся Житомирщины и Киевщины. На остальной территории будет доминировать сухая погода.
При этом ветер перестраивается с восточного, юго-восточного на северо-западный, и будет умеренным.
Чуть спадет жара во вторник.
В дальнейшем температура воздуха в Украине начнет постепенно снижаться и уже 1-2 сентября на западе и севере будет даже холодновато, +18+23 градусов, в центре +20+25 градусов, а на юге и востоке +25+29 градусов.
"Поэтому бретельки, шортики, голые ноги-руки еще немного актуальны, однако все же подготовьтесь к понижению температуры воздуха на следующей неделе", — пишет метеоролог.
Об этом важно помнить тем, кто имеет склонность к мигреням, сосудистым проблемам, а также гипер- и гипотоникам. К тому же сегодня ожидаются еще и магнитные бури.
Напомним, что в первый осенний день похолодание ощутят жители западных, центральных и северных областей, где столбик термометра местами может показывать ниже +20 градусов днем. А уже 2 сентября приход осени почувствуют и жители восточных и южных областей.