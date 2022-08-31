Скорые для ВСУ, праздники для малышей и продукты нуждающимся, — волонтер Приходько о работе ФВС этим летом

Проекты, призванные морально поддерживать людей, стали одним из приоритетов

В Фонде Вадима Столара подвели итоги своей деятельности за период лета 2022 года. Об этом идет речь на сайте организации.

"За последние три месяца было сделано действительно много полезного. С изменением обстановки на фронте и в тылу нам также пришлось меняться, чтобы вовремя отвечать на все вызовы и запросы. И нам это удалось! За летний сезон команда Фонда Вадима Столара успела инициировать и воплотить многое добрых дел. На сегодняшний день все сильнее встают вопросы не только непосредственной помощи людям, но и сохранения и восстановления морального состояния украинцев — потому что все мы в той или иной степени психологически пострадали от вторжения врага", — рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

По ее словам, в Фонде Вадима Столара пришли к выводу, что на сегодняшний день крайне важно реализовывать социальные проекты.

"Такие проекты, призванные морально поддерживать людей, стали одним из наших приоритетов – потому что в итоге именно люди, украинцы как здоровая нация, станут залогом восстановления страны. Таким образом, мы через такие проекты приобщаемся к возрождению нашей Украины", — подчеркнула волонтер.

Она перечислила ряд инициатив, которые, кроме других добрых дел Фонда, были реализованы именно для улучшения внутреннего состояния украинцев, страдающих войной.

"В частности, команда Фонда организовала на День защиты детей празднование для малышей в Киеве и Ровно. Также в течение лета мы вместе с партнерами запустили бесплатные спортивные программы, курсы тактической медицины, ввели регулярные онлайн-встречи с психологами и реализовали многочисленные мастер-классы для детей ВПЛ. Отдельной строкой стоит проект "Истории сильных", призванный собрать и издать отдельной книгой настоящие истории украинцев, которые не боясь рассказывают о том, что пережили с момента вторжения оккупантов, а одной из масштабных инициатив Фонда стал проект "Восстановись", призванный помочь тысячам украинских семей восстановить эмоциональное здоровье", — отметила Наталья Приходько.

Ни на миг не останавливается и работа по обеспечению людей продуктами питания. Так, продуктовые наборы, укомплектованные и доставленные представителями Фонда, выдавались летом в следующих городах и регионах: июнь – Донецкая обл., июль – Днепр, Сумы, Харьков, Донецкая обл: Дружковка, Константиновка, Курахово, Покровск.

"В августе мы уже успели встретиться с украинцами в Киеве и области и Чернигове. Сейчас активная раздача проводится в Сумах, Днепре и Харькове. На днях закрыли заявки в Житомире, Новограде-Волынском и в Ровно. Всего за летний период мы раздали в общей сложности около 40 тыс. пакетов с продуктами", – конкретизировала волонтер.

Помощь военным, отметила она, также не прекращалась в летние месяцы.

"В июне передали в ВСУ дроны для разведки и корректировки огня артиллерии, тепловизоры, а также защитную амуницию для защитников. В июле предоставили два специализированных автомобиля скорой медицинской помощи для киевской военной бригады (которая дооснастила авто и отправила на восток) и для Запорожского военного госпиталя. Было и много других проектов сотрудничества с защитниками", — подытожила Наталья Приходько.