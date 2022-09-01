"Не молчите об Украине": Зеленский обратился к мировому кинематографу

Глава государства напомнил о том, чего хочет россия

Президент Владимир Зеленский призвал мировых деятелей кинематографа не молчать о ситуации с развязанной россией войной в Украине.

Во время обращения к гостям и участникам Международного Венецианского кинофестиваля он напомнил о том, что россия более полугода ведет войну против нашей страны.

По его словам, кремль больше всего хочет, чтобы мир совершил три ошибки — привык, смирился и забыл о войне. При этом Зеленский подчеркнул, что этого никогда не должно случиться.

"Ваши позиции важны, ваш голос влиятелен, ваше слово громкое. Наименьшее, что вы можете сегодня сделать, а точнее – не сделать – это не молчать, не бояться, не отвлекаться, не проходить мимо и не быть безразличными к войне в Украине, которую развязала россия", — отметил глава государства.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы каждая страна в мире и каждый народ имели четкое представление о том, что переживает Украина.

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Как сообщалось ранее, Зеленский накануне призвал страны Европейского Союза запретить российское телевизионное вещание, а также присутствие российских пропагандистов на территории ЕС.