"Не молчите об Украине": Зеленский обратился к мировому кинематографу
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Глава государства напомнил о том, чего хочет россия
Президент Владимир Зеленский призвал мировых деятелей кинематографа не молчать о ситуации с развязанной россией войной в Украине.
Во время обращения к гостям и участникам Международного Венецианского кинофестиваля он напомнил о том, что россия более полугода ведет войну против нашей страны.
По его словам, кремль больше всего хочет, чтобы мир совершил три ошибки — привык, смирился и забыл о войне. При этом Зеленский подчеркнул, что этого никогда не должно случиться.
"Ваши позиции важны, ваш голос влиятелен, ваше слово громкое. Наименьшее, что вы можете сегодня сделать, а точнее – не сделать – это не молчать, не бояться, не отвлекаться, не проходить мимо и не быть безразличными к войне в Украине, которую развязала россия", — отметил глава государства.
Он также отметил, что хотел бы, чтобы каждая страна в мире и каждый народ имели четкое представление о том, что переживает Украина.
Как сообщалось ранее, Зеленский накануне призвал страны Европейского Союза запретить российское телевизионное вещание, а также присутствие российских пропагандистов на территории ЕС.