"Демилитаризация" врага продолжается: на Юге уничтожено более сотни оккупантов и большое количество российской техники (видео)

Продолжается огневой контроль ВСУ над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами

Украинские воины продолжают наносить мощные удары по оккупационным войскам в южных областях страны.

О результатах деятельности ВСУ рассказали в Оперативном командовании "Юг".

Согласно их информации, за прошедшие сутки авиацией нанесено 18 ударов по командным и опорным пунктам, складам с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и логистическо-транспортных мощностях русских захватчиков.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработали ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромных переправах, 2 пунктах управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага. Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами", — указывают в ОК "Юг".

Отмечается, что за прошедшие сутки враг лишился 102 солдат; 6 танков; гаубицы "Мста-Б"; реактивной системы залпового огня "Град"; мобильного 120 мм миномета; 8 единиц авто-бронетехники.

О том, как происходит уничтожение вражеской техники, показал активист Сергей Стерненко.

Кроме этого, уничтожено 5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражен пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Козацкого.

Даже сейчас, глубокой ночью, наши защитники наносят удары по врагу.

В частности, взрывы раздаются во временно оккупированном Мелитополе.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, как будут освобождать Херсон.