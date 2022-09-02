"Демилитаризация" врага продолжается: на Юге уничтожено более сотни оккупантов и большое количество российской техники (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 43
Продолжается огневой контроль ВСУ над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами
Украинские воины продолжают наносить мощные удары по оккупационным войскам в южных областях страны.
О результатах деятельности ВСУ рассказали в Оперативном командовании "Юг".
Согласно их информации, за прошедшие сутки авиацией нанесено 18 ударов по командным и опорным пунктам, складам с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и логистическо-транспортных мощностях русских захватчиков.
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработали ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромных переправах, 2 пунктах управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага. Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами", — указывают в ОК "Юг".
Отмечается, что за прошедшие сутки враг лишился 102 солдат; 6 танков; гаубицы "Мста-Б"; реактивной системы залпового огня "Град"; мобильного 120 мм миномета; 8 единиц авто-бронетехники.
О том, как происходит уничтожение вражеской техники, показал активист Сергей Стерненко.
Кроме этого, уничтожено 5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражен пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Козацкого.
Даже сейчас, глубокой ночью, наши защитники наносят удары по врагу.
В частности, взрывы раздаются во временно оккупированном Мелитополе.
Напомним, ранее военный эксперт объяснил, как будут освобождать Херсон.