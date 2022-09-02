Украину накроет дождями, но надолго они не задержатся: какой будет погода в начале недели

В ближайшие дни в Украине теплее не станет

Осень в Украине началась с ощутимого похолодания, которое опустило столбики термометра к отметке в около +20 градусов, а местами и еще ниже. В свою очередь синоптики ожидают, что в ближайшие дни теплее не станет.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, до конца текущей недели часть территории Украины накроет дождями, однако в большинстве областей надолго они не задержатся.

Согласно данным синоптиков, 3 сентября волна осадков скинет температуру воздуха до отметок ниже +20 градусов практически по всей стране, кроме части южных и восточных областей, где днем можно ждать +23…+26 градусов.

Впрочем, 4 сентября похолодание доберется и туда, хотя дожди в этот день закончатся практически во всех областях кроме восточных и Закарпатской.

Начало новой недели порадует украинцев малооблачной погодой без осадков, а температура воздуха будет удерживаться в рамках +17…+21 градуса в зависимости от области. При том теплее всего будет на юге и западе, а холоднее в центральных и северных областях.

Как сообщалось ранее, согласно данным синоптиков сентябрь в Украине будет относительно теплым и сухим. Средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов выше нуля, что где-то на полтора градуса выше средних показателей.