Грозы вернутся: прогноз погоды в Украине на следующую неделю
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Следующая неделя порадует украинцев теплом, а в некоторые регионы страны вернутся грозы
В Украине наступила календарная осень, а потому погода может меняться практические ежедневно.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию прогноз погоды на ближайшую неделю (5 -11 сентября). По данным gismeteo новая неделя подарит украинцам теплую погоду, а осадки будут только на выходные.
В Киеве в воскресенье, 11 сентября, ожидаются грозы. На выходные грозовые тучи доберутся и до Львова. В других больших городах Украины на протяжении всей недели ожидается теплая и сухая погода.
Украинский гидрометеорологический центр пока дал прогноз только на начало следующей недели. Заметное отличие — это грозы на юге страны, включая Одессу, в четверг, 8 сентября. Кроме того, ожидаются грозы и в Ужгороде 7-8 сентября. В остальных регионах с 5 по 8 сентября будет сухо и тепло.
Добавим, что народный синоптик Владимир Деркач в комментарии "Телеграфу" озвучил прогноз погоды на первую декаду сентября. По мнению народного синоптика, в определенные периоды этой декады может быть достаточно ветрено. Осадки будут умеренными, а их вероятность — довольно высока. Деркач заявил, что в начале сентября ночи станут достаточно прохладными, но обойдется без заморозков. Во второй декаде месяца (11-20 сентября) ожидается теплая погода.
Ранее Деркач рассказал, когда в Украине ждать настоящее Бабье лето.