В Украину идут заморозки, но "зимы" пока не будет: народный синоптик порадовал украинцев прогнозом

Погода будет оставаться "осенней"

В Украине уже зафиксировали первые "попытки" заморозков на почве, и это явление будет только усиливаться в дальнейшем.

Таким прогнозом "порадовал" народный синоптик Стас Щедрин.

"В Украину идут заморозки. В ближайшее время в северо-западных и Сумской областях местами возможны ночные заморозки. Но потом тепло вернется", — пишет он в своем Facebook, публикуя карту ожидающихся изменений.

Карта метеоситуации от Стаса Щедрина

Исходя из его информации, в ближайшее время в северо-западных (Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской) и Сумской областях местами возможны ночные заморозки.

Так, Щедрин прогнозирует, что Украину накроют дожди и сильное похолодание. Температура воздуха снизится до +14…+22 °С в дневные часы и до +6…+13 °С – в ночные.

В комментариях украинцы с ужасом спрашивают специалиста, не ошибся ли он с прогнозом – ведь картошка еще в земле, ее только начинают выбирать!

Комментарии украинцев

Успокоить встревоженных сограждан попыталась синоптик Наталья Диденко.

"Осень будет — красавица, с солнышком, разноцветными листьями, астрами, бархатцами, с утренними дымками, словом, классика букваря и фейсбучных фотографий", — поэтически расписала она свой прогноз.

Однако и она предупреждает о дождях.

"Первые серьезные дожди вероятны в следующее воскресенье, 11 сентября", — сообщила специалист.

И посоветовала "использовать ближайшую неделю в полной мере, если нужно сухая красивая солнечная погода без масштабных заморозков".

Сегодня же, в воскресенье 4 сентября, по ее прогнозу, самым холодным окажется восток Украины. Температура воздуха на Харьковщине, Луганщине, Донетчине составит +16…+19 градусов.

"Однако потеплеет завтра в западной части Украины, столбики термометров поднимутся до +17…+22, на Закарпатье до +24 градусов", — прогнозирует синоптик.

Так же оптимистично настроена заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня: по ее мнению, до середины месяца никакой "зимы" не предвидится.

"До середины месяца погода будет все же сентябрьская, осенняя с некоторыми колебаниями температуры. Максимальные температуры будут в пределах 15-20 градусов, на юге до 23-25 градусов", — считает она.

С ней соглашается и заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух, утверждающая, что погода в Украине в сентябре 2022 будет больше похожа на летнюю. Средняя температура воздуха может быть на один градус выше, чем в последние 30 лет.

Самым же беспристрастным остаются специалисты Укргидрометцентра, беспристрастно предоставляющие прогнозы погоды на ближайшие дни.

Поггода на 4 сентября

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Погода в Украине 6 сентября

Прогноз погоды на 7 сентября

Проноз погоды на 8 сентября

И, конечно, одним из наиболее авторитетных источников остается народный синоптик Владимир Деркач, который в комментарии "Телеграфу" озвучил прогноз погоды на первую декаду сентября. По мнению народного синоптика, в определенные периоды этой декады может быть достаточно ветрено. Осадки будут умеренными, а их вероятность — довольно высока. Деркач заявил, что в начале сентября ночи станут достаточно прохладными, но обойдется без заморозков. Во второй декаде месяца (11-20 сентября) ожидается теплая погода.