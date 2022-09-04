Заморозки и температурные качели: какие погодные сюрпризы приготовила осень украинцам

Возможны заморозки, образование гололеда и снегопадов

Погода на большей части Украины осенью 2022 года будет теплой и сухой, но одновременно с тем и нестабильной, с возможными перепадами температуры.

Об этом сообщил кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич, составив детальный анализ для meteoprog.

"Ожидается теплая и засушливая осень на преобладающей территории страны. Средняя за сезон температура воздуха может быть на 1°С выше, чем в последние десятилетия", — поделился синоптик.

Кроме того, сообщается, что погода осенью будет неустойчивой, с возможными перепадами в температуре с чередованием теплых и холодных воздушных масс. Наблюдается и постепенное снижение ночной температуры, возможны вливания холодного арктического воздуха, заморозки, образование гололеда и снегопадов, в первую очередь в Карпатском регионе.

Что касается обзора погодных условий на неделю, то температура климатической норме будет соответствовать только на западе Украины, включая затяжной дождливый период. На территории большей части страны ожидается существенное похолодание.

Как сообщал "Телеграф", ранее синоптики заявляли, что сентябрь в Украине ожидается теплее обычного, хотя можно ожидать и первых заморозков.