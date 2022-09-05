Украину накроют заморозки: в каких регионах ухудшится погода (карта)

Температура на поверхности почвы может упасть до 0 градусов уже в ближайшую ночь

В Украине ночью 6-8 сентября почти во всех регионах кроме Закарпатья и южной части ожидаются заморозки на поверхности почвы. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Telegram.

"Ночью 6-8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных и восточных областях и в воздухе 0-3 градусов (II уровень опасности, оранжевый)", — говорится в сообщении.

В Киевской области ночью 6-8 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, ближайшая ночь будет холодной и без дождей. Так, во вторник, 6 сентября температура воздуха в Киеве и области составит +6…+8 градусов после заката и +16…+18 днем. Прохладнее всего будет в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях — от +4…+6 градусов ночью и +12…+17 днем. В Донецкой обл. ожидается +6…+8 градусов ночью и +17…+19 днем. В Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской обл. ночью будет +5…+7 градусов соответственно, днем в этих областях столбик термометра поднимется от +15 до +18 градусов. Такая же температура ожидает жителей Житомирской области.

В среду, 7 сентября, прохлада продлится: ночью в Черниговской обл. будет +4…+6 градусов ночью и +14…+16 градусов днем, в Киевской обл. прогнозируют от +6 до +8 градусов ночью и +16…+18 градусов днем, в восточных областях ночью будет от +4 до +8 градусов и +14…+18 днем, в центральных областях — от +5 до +7 градусов ночью и от +16 до +18 днем, на юге ночью температура воздуха будет +6..+13 градусов и +17-…22 днем, на западе теплее всего будет на Закарпатье — от +22 до +24 градусов днем и от +8 до +10 градусов ночью, в остальных западных областях столбик термометра будет показывать +17…+22 днем и +5…+8 ночью.

Напомним, в выходные синоптики прогнозируют дожди в Украине.