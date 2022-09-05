Государство делает беспрецедентно большие шаги по поддержке бизнеса в Украине — ИТ-предприниматель

Украинское государство пытается создавать для бизнеса комфортные условия и сегодня есть инвесторы, готовые финансировать в проекты в Украине

На сегодняшний день государство впервые в истории пытается создавать для украинского бизнеса комфортные условия, и если эта тенденция сохранится, проблем с иностранными инвестициями у нас точно не будет.

Такое мнение в эфире национального марафона высказал управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот.

"На самом деле, беспрецедентно большие шаги государство сейчас делает для того, чтобы бизнес был обеспечен и поддержкой государства, и наименьшее давление чувствовал на себе. И это дает свои плюсы. Это дает понять нашим иностранным партнерам, что сам подход к тому, как будет вестись бизнес в Украине дальше — он меняется. И это приведет к очень хорошим последствиям по окончании войны", — рассказал он.

По мнению ИТ-предпринимателя, изменение подхода к ведению бизнеса в нашем государстве будет стимулировать приток инвестиций в Украину.

"Если мы сейчас дадим понять, что мы действительно меняемся, то проблем в инвестициях, проблем в том, чтобы привлечь какие-то средства на проекты в Украине, не будет как после войны, так и, скорее всего, даже в нынешней ситуации", – сказал он.

При этом Крот рассказал, что сегодня есть инвесторы, готовые финансировать не только строительные проекты, но и IT-отрасль в Украине. К тому же многие государства уже выделили в поддержку разные суммы и собираются продолжать это делать.

Он считает, что именно технологические и финтехпродукты, которые может предложить Украина, могут привлечь очень большие инвестиции в государство.

"Строительство каких-то заводов — это требует лет, и это очень быстро не отразится, но то, что мы быстро можем продать, что мы можем быстро предложить — это ИТ-проекты, финтех-проекты, проекты по инжинирингу и проекты по высоким технологиям. У нас очень большой интеллектуальный баланс, который не удалось украсть, вывезти, перекупить. Поэтому я считаю, что именно научные, финтех-, ИТ-проекты могут стать теми, что приведут миллиарды в Украину", — отметил ИТ-предприниматель.

Он также констатировал, что в условиях борьбы с российской агрессией объединились все украинцы, в том числе предприниматели.

"Я вижу, что почти каждый бизнес так или иначе пытается помочь… Сейчас я вижу, что весь бизнес без исключения — не только мы, и мы не являемся какими-то героями, — объединился и помогает так, как может… и я надеюсь, что это будет проявляться все больше и больше", — сказал управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Он обратил внимание, что кто-то афиширует свою помощь, а кто-то не хочет или опасается атак россии.

"Кто-то может афишировать это, кто-то не хочет афишировать, кто-то немного напуган, чем это (помощь) закончится. Ведь когда ты говоришь, насколько ты помогаешь, как ты помогаешь, то в той или иной степени становишься целью (для атак рф). Мы же пытаемся как-то отбить врага и остановить его цепочки снабжения, то также враг может пытаться подбить цепочки помощи ВСУ", — пояснил Крот.

Отметим, Олег Крот выделил в поддержку украинской армии беспрецедентную сумму около 60 миллионов долларов.