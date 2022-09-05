Тепло в сентябре придет, но насладиться смогут не все: какой будет погода в Украине до конца месяца

Чего ждать от погоды в сентябре

В Украину после холодного начала сентября идет потепление, которым, впрочем, удастся насладиться не всем.

Как говорится в прогнозе Гисметео, в следующие две недели в западных и центральных областях зачастят дожди, которые не позволят воздуху по-настоящему разогреться.

Пара относительно теплых дней там ожидается на текущей неделе и небольшое повышение температур можно будет наблюдать в конце следующей недели. А вот ближе к концу месяца погода испортится окончательно.

Ощутимо теплее будет в восточных областях, где к средине месяца и вовсе можно будет увидеть температуру воздуха близкую к летней.

Однако наиболее теплой погоды стоит ждать в южных областях, где вплоть до последних дней сентября столбик термометра будет удерживаться на отметках выше +20 градусов.

Впрочем, синоптики ожидают, что на всей территории Украины в конце месяца стоит ждать существенного похолодания.

Напомним, согласно прогнозам, в октябре в Украину придет волна тепла, которую в народе называют бабьим летом. Но ноябрь уже напомнит о близости зимы, тогда вероятны и первые морозы.