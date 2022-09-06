Когда в Украину придет потепление: синоптики назвали четкие даты

В некоторых городах тепло будет сопровождаться дождями

Календарная осень в Украине началась с резкого похолодания, однако не все еще потеряно и украинцы смогут насладиться несколькими теплыми сентябрьскими днями. Об этом свидетельствует прогноз погодного сайта gismeteo.ua, передает "Телеграф".

В Киеве ощутимо потеплеет уже в среду, 7 сентября. Столбики термометров днем покажут 19 градусов, а на улице будет солнечная погода. Такие температурные показатели задержатся на несколько дней, а уже с 10 сентября в столице ожидаются проливные дожди, которые не будут утихать примерно неделю.

В Харькове существенно теплее станет в четверг, 8 сентября, когда температура воздуха прогреется до +21 тепла днем. Сухая погода задержится в городе до воскресенья, 11 сентября, затем пойдут дожди.

В Днепре самый теплый период сентября придется на 8-15 число. Температура воздуха днем в эти дни будет колебаться от +21 до +23 градусов тепла. Синоптики прогнозируют в отдельные дни кратковременные дожди.

В Одессе в ближайшие 10 дней будет относительно тепло, но синоптики прогнозируют дожди и даже грозы. Температурные показатели при этом будут колебаться на уровне от +19 до +25 градусов тепла.

Во Львове тепло и сухо на этой неделе будет только 6 и 7 сентября, а затем в город придут проливные дожди. Температура воздуха при этом будет изменчивой — в некоторые дни прогнозируется +21 тепла, а в другие градусы будут падать до +16.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в Украине до конца сентября. Также мы писали, что в октябре в Украину придет волна тепла, которую в народе называют "бабьим летом". А ноябрь уже напомнит о близости зимы, тогда возможны первые морозы.