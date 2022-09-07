Олег Жданов: Отчет МАГАТЭ вялый, но у Запада есть мощный инструмент давления на россию

Эксперт прокомментировал "сухой" отчет МАГАТЭ и шаги рф в принуждении Киева вернуться к переговорному процессу и подписанию "мирного" соглашения

Для того чтобы не допустить "Минска-3", Украине не нужно в переговорах идти на уступки россии на ее условиях, несмотря на шантаж вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое мнение "Телеграфу" высказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя отчет МАГАТЭ и слухи о намерениях кремля заставить Киев сесть за стол переговоров для заключения очередного "мирного" соглашения с россией.

"Украине не нужно соглашаться на переговорный процесс на условиях российской федерации. Вот и все. Единственное условие, которое может быть для переговоров (ее провозгласил президент Украины Владимир Зеленский) — полный вывод российских войск на границы 1991 года. И после этого мы садимся за стол переговоров. Очень просто, четко и понятно. Относительно отчета МАГАТЭ, он несколько вял. Да, они констатировали, что на ЗАЭС есть угроза, констатировали что там есть российские войска и предложили ввести туда МАГАТЭ и ООН. Я ожидал более жесткого вывода от миссии", – сказал он.

По словам Олега Жданова, россия ожидаемо не пойдет на уступки в вопросе введения миротворческого контингента ООН в Энергодар и на территорию атомной станции, "иначе рф потеряет рычаги давления на международное сообщество".

"Это же давление не на руководство Украины, не на нас, а именно — на международное сообщество. Потому что в таком случае существует международная угроза. Удивительно еще наблюдать, что само международное сообщество так относится к этому несерьезно. Они или не понимают, или что-то знают, и поэтому реагируют не четко и неопределенно", — говорит эксперт.

Он также добавил, что международное сообщество могло бы быстро "подавить российскую федерацию в кратчайшие сроки, заставив ее вывести войска оттуда, но на Западе не хотят этого делать".

"Имею в виду — санкции. Есть санкции, которые, например, обрушат финансовую ситуацию в россии за неделю. И россия это понимает, и международное сообщество это понимает. Но эти санкции не применяют", — уточнил Жданов.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 6 сентября, наконец-то обнародовало отчет по результатам проверки на Запорожской АЭС, которую захватили российские оккупанты. Текст документа появился на официальном сайте организации. Эксперты агентства призвали россиян прекратить обстрелы станции, забрать оттуда технику и надзирателей из "Росатома".

Накануне российские "дипломаты" в ООН предпринимали попытки давления на руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси, прежде чем его команда предоставила очень сухой отчет о совершённой поездке на Запорожскую АЭС. По мнению постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, об этом намекает поведение представителей россии во время встречи Совбеза ООН накануне, где международные энергетики и были заслушаны. При этом аналитики ISW предполагают, что такие шаги москвы могут свидетельствовать о поисках "рычага", который повлиял бы на позицию Киева по мирным переговорам о прекращении войны.

Специалисты не исключают, что ситуация на ЗАЭС может стать для россии "козырем в рукаве", чтобы посадить украинцев за стол переговоров и попытаться оформить процесс, аналогичный "Минским соглашениям" 2014 года. Важно отметить, что в "Минске" россия везде была указана как нейтральная сторона, а не непосредственный участник боевых действий.