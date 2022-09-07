От +18 в начале до резкого похолодания: синоптики дали прогноз погоды в Украине на октябрь

Температурные показатели в большинстве городов будут достаточно комфортными

Сентябрь в Украине начался с резкого похолодания, но синоптики говорят, что теплым дням еще быть. Ждет украинцев и "бабье лето", которое наступит в первые недели октября. По прогнозу синоптиков сайта meteoprog.ua начало второго осеннего месяца в большинстве городов будет без осадков, а похолодание доберется в регионы ближе к ноябрю.

В Киеве средняя температура воздуха днем в октябре будет колебаться в пределах +12+14 тепла, а ночью синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры — от +7 в начале месяца до +2 в конце. Что касается дождей, то в столице Украины сильных осадков в октябре не ожидается.

В Харькове начало октября также будет относительно теплым и без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха на уровне +12+14 тепла. До конца месяца в городе будет постепенно холодать — синоптики прогнозируют +8 тепла. А вот в ночное время ближе к ноябрю температура воздуха упадет до +1.

В Одессе начало октября будет теплым и солнечным – синоптики прогнозируют до +18 тепла. Станет холоднее на юге Украины с середины месяца — 13 октября синоптики прогнозируют дождь, из-за которого температура упадет до +13 градусов и к концу месяца уже существенно не повысится.

Во Львове октябрь начнется с +15 тепла, а завершится второй месяц осени на отметках +10. В ночные часы синоптики прогнозируют в среднем +5 тепла, а в последние дни месяца столбики термометров покажут +2. Существенных осадков тоже не ожидается.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего ждать от первого месяца зимы и прогнозируют ли синоптики на декабрь сильные морозы.