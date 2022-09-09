В Украину идет похолодание: синоптики рассказали, сколько оно продлится

В ближайшие дни погода радовать не будет

Украину на выходных накроет обильными осадками, которые приведут к тому, что столбик термометра заметно просядет. Впрочем, похолодание будет непродолжительным, а теплеть начнет уже к средине новой недели.

Как сообщается в прогнозе Укргидрометцентра, дожди, которые начались на западе нашей страны, в ближайшие дни распространятся на центральные и южные области, а с понедельника придут и в восточную часть страны.

Согласно данным синоптиков, на выходных температура воздуха в центре и на севере Украины может опуститься вплоть до +12…+14 градусов. Тем временем на востоке и юге столбик термометра поднимется выше +20 градусов.

В понедельник и вторник прохладно будет и в западных областях, хотя 13 сентября дожди должны там закончиться.

При этом в среду осадки уйдут и из центральной и северной части нашей страны. С окончанием дождей немного поднимется и температура воздуха, так на западе ожидается +17…+20 градусов, а в центре — +16…+19 градусов.

Как сообщалось ранее, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что во второй половине сентября в западные области придет потепление, остальным же "бабьего лета" придется ждать в октябре.