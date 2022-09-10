6 настоящих целей "спецоперации": у Зеленского высмеяли кремль

Очередные провалы россии в Украине снова стали поводом для шуток

Реальными целями российской "спецоперации" в Украине могло оказаться совсем не то, о чем заявлял кремль — иронический пост на эту тему опубликовал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

На своей странице в Twitter Подоляк перечислил так называемые "реальные цели" полномасштабного российского вторжения — то есть, результаты, к которым приведет развязанная президентом рф владимиром путиным агрессивная война против Украины.

По словам советника руководителя ОП, на совбезе в российской федерации забыли озвучить такие планы, которые, очевидно, точно следуют плану:

- ликвидацию террористических "лднр",

- возвращение Крыма в состав Украины,

- расширение Североатлантического альянса,

- отказ от газовой монополии в странах Европейского союза,

- разрушение экономики в россии,

- изоляцию и железный занавес от всего мира.

"Все идет по плану, опережая график", — саркастически написал Подоляк.

Ранее Телеграф сообщал, как в украинском Министерстве внутренних дел прокомментировали российский террор всего мира благодаря захвату Запорожской АЭС. В частности, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко объяснил, какие цели россия лелеет ЗАЭС.