Затяжные дожди и похолодание: какой погоды ждать украинцам на новой неделе
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Затяжные дожди в ближайшее время из Украины не уйдут
Украину на несколько дней накроет дождями, которые местами приведут к заметному проседанию столбика термометра. Впрочем, уже к средине следующей недели в некоторых частях нашей страны заметно потеплеет.
Как сообщается в прогнозе Укргидрометцентра, ближайшие дни принесут с собой непрекращающиеся дожди для жителей центральных и северных областей, а вот для остальных будут исключения.
Так 11 сентября сухая, но облачная погода ожидается лишь в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. При этом холоднее всего будет на севере Украины, где стоит ждать до +10…13 градусов, а теплее на юге — вплоть до +24 градусов.
12 сентября дожди стоит ждать по всей территории нашей страны.
Во вторник осадки отступят с ряда западных, центральных и южных областей, а в среду на западе начнет теплеть. При этом температура там может подняться до +20 градусов.
Столбик термометра продолжит подниматься и в четверг. Тогда на западе и вовсе можно будет увидеть до +25 градусов, однако осадки насладиться погодой полноценно не дадут.
Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что в сентябре погода особой стабильностью отличаться не будет, а периоды потеплений и похолоданий будут длиться вплоть до октября.