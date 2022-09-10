Затяжные дожди и похолодание: какой погоды ждать украинцам на новой неделе

Затяжные дожди в ближайшее время из Украины не уйдут

Украину на несколько дней накроет дождями, которые местами приведут к заметному проседанию столбика термометра. Впрочем, уже к средине следующей недели в некоторых частях нашей страны заметно потеплеет.

Как сообщается в прогнозе Укргидрометцентра, ближайшие дни принесут с собой непрекращающиеся дожди для жителей центральных и северных областей, а вот для остальных будут исключения.

Так 11 сентября сухая, но облачная погода ожидается лишь в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. При этом холоднее всего будет на севере Украины, где стоит ждать до +10…13 градусов, а теплее на юге — вплоть до +24 градусов.

12 сентября дожди стоит ждать по всей территории нашей страны.

Во вторник осадки отступят с ряда западных, центральных и южных областей, а в среду на западе начнет теплеть. При этом температура там может подняться до +20 градусов.

Столбик термометра продолжит подниматься и в четверг. Тогда на западе и вовсе можно будет увидеть до +25 градусов, однако осадки насладиться погодой полноценно не дадут.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что в сентябре погода особой стабильностью отличаться не будет, а периоды потеплений и похолоданий будут длиться вплоть до октября.