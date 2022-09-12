К Украине приближается "кокетливая Пегги": синоптики рассказали о "капризах" погоды на новой неделе

Понедельник будет влажным, облачным, с периодическими дождями днем

После антициклона Quintin посетить Украину решил и циклон с "кокетливым" именем "Пегги".

Об этом пишет в своем аккаунте в социальной сети синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, понедельник 12 сентября, будет влажным, облачным, с периодическими дождями днем.

"12 сентября дожди, от небольших до умеренных, пройдут практически повсюду", – говорится в сообщении.

В понедельник в течение дня в южной части, в Днепре с районами, Кропивницком с районами, на Полтавщине и в восточных областях ожидается +17…22, в Крыму до +24 градусов.

Холоднее всего будет в западной части Украины, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, приграничных районах Сумщины и Харьковщины, западных районах Черкасской области предполагается +10 +15 градусов.

Погода в понедельник, 12 сентября

В Киеве и области понедельник будет влажным, облачным с периодическими дождями, сообщают коллеги Натальи из Укргидрометцентра. Температура по области ночью 6-11° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 8-10 °, днем 13-15 °. Ветер юго-восточный️ с переходом на северо-западный️, 7-12 м/с.

Во вторник, 13 сентября, осень проявится во всей красе – с дождями, правда, без грозы. Температура воздуха днем поднимется максимум до + 21 градуса в зависимости от региона.

Погода во вторник, 12 сентября

В среду, 14 сентября, выглянет солнце. День будет теплым и без дождей. При этом температура воздуха останется на прежнем уровне.

Погода в среду, 14 сентября

В четверг, 15 сентября, солнце выглянет на западе и в Крыму, на остальной территории – дождь. Температурный режим сохранится в пределах прошлого дня.

Погода в четверг, 15 сентября

Ну а в конце недели, 16 сентября, снова пойдут дожди. Днем температура воздуха поднимется до +17…+21 днем. На юге будет еще теплее.

Погода в пятницу, 16 сентября

А на выходных, 17 – 18 сентября, по мнению синоптика Игоря Игоря Кибальчича, погодные условия будут определяться прохождением атмосферных фронтов на фоне поля пониженного давления. Поэтому периодически ожидается выпадение осадков, местами умеренных. Небо будет в большую часть времени облачным. Ветер южный, юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ожидается в пределах нормы и составит в ночное время +9…+14 °С, днём +17…+22 °С.

Не улучшится погода и после выходных – даже наоборот, стоит ждать снижения температуры, и все так же будут лить дожди – притом, во всех регионах страны.

Погода в Киеве

Погода во Львове

Но, конечно, в Центре и на Юге будет намного теплее.

Погода в Центре на 10 дней

Погода на Юге

Поэтому жителям большинства областей (особенно тем, кто поленился или просто не успел выкопать картошку), остается ждать прихода бабьего лета с его холодным, но приятным теплом.