"Пробег до 100 тысяч бронежилетов" объединяет участников со всего мира

Участники из 29 стран мира присоединились к благотворительному онлайн "Пробегу до 100 тысяч бронежилетов", инициированному Львовским Оборонным Кластером совместно с общественными организациями Run Ukraine и Probig.

Уже почти три недели длится "Пробег до 100 тысяч бронежилетов", цель которого – собрать средства на изготовление бронежилетов для украинских защитников и защитниц. За это время к событию присоединились более 1000 участников со всех уголков Украины и мира.

"Очень радуюсь, когда вижу, что приобщаются не только профессиональные бегуны и спортсмены, но и украинцы отовсюду и иностранцы, которые тоже хотят внести свой вклад в защиту наших защитников. У нас уже есть участники из Польши, Франции, Соединенных Штатов Америки и даже Китая и Австралии. Люди объединяются, чтобы помочь нашим защитникам, помочь Украине победить. Это вдохновляет!" — делится посол Пробега и многократная чемпионка Украины по легкой атлетике, Орися Демьянюк.

Организаторам уже удалось собрать более миллиона гривен. За эти средства Львовский Оборонный Кластер сможет изготовить еще более 200 бронежилетов. В целом же ЛОК, крупнейший отечественный производитель этого снаряжения, уже изготовил и бесплатно передал нашим бойцам 80 тысяч бронежилетов. И планирует в ближайшее время довести эту цифру до ста тысяч!

Так что "Пробег до 100 тысяч бронежилетов" продолжается и будет продолжаться до 19 сентября.

Акция проходит в онлайн-формате, то есть участники регистрируются на сайте и самостоятельно выбирают локацию, время и комфортную для себя дистанцию: 10 км, 21 км или свободную.

Минимальная стоимость регистрации — 890 гривен, и каждый участник может оплатить больше — ведь чем больше будет собрано, тем больше наших защитников получат качественные бронежилеты.

В память о Пробеге каждый участник получит уникальную памятную медаль из остатков бронестали, из которой изготавливают бронежилеты для украинских защитников. Медаль финишера "Пробега до 100 тысяч" — это напоминание, что ты пробежал, чтобы защитить тех, кто защищает нас — подчеркивает председатель правления Львовского оборонного кластера Максим Плехов.

Зарегистрироваться на "Пробег до 100 тысяч бронежилетов" можно на сайте: https://do100.com.ua/