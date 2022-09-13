До +24 тепла: народный синоптик рассказал, где в Украине потеплеет в ближайшее время
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Больше всего повезет южным и центральным областям
В последние несколько дней погода в Украине заметно испортилась, ведь большинство регионов накрыл циклон. Однако с середины этой недели синоптики прогнозируют потепление, которое местами будет сопровождаться 24 градусами тепла.
Как сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, потеплеет в Украине уже в среду, 14 сентября. По ее прогнозу, в течение дня столбики термометров покажут +17+22 в Одесской, Черновицкой областях, а в Винницкой области вообще ожидается +24 тепла.
Значительно прохладнее будет на северо-востоке Украины, Сумщине, Черниговщине, Харьковщине – прогнозируется +12+16 градусов выше нуля. В западных, северных, центральных (за исключением Винницкой) и восточных областях ожидаются небольшие дожди. В южных регионах Украины народный синоптик осадков не прогнозирует.
В Киеве 14 сентября дождь возможен местами, но столицу может накрыть туман. Температура воздуха в городе в течение дня будет колебаться на уровне +18+20 градусов.
А по данным sinoptik.ua в течение следующей недели в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове все же пройдут дожди, местами даже с грозами. Теплее всего в ближайший десятидневный отрезок сентября будет в южных регионах.
Ранее "Телеграф" сообщал, что бабье лето наступит в Украине в первой половине следующего месяца и продлится до его середины. Поэтому в сентябре стоит запастись терпением, чтобы сполна насладиться теплом в начале октября.