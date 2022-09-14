"Летняя" жара и резкое похолодание: чего украинцам ждать от погоды до конца недели
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На прекращение дождей рассчитывать не придется
В Украине до конца рабочей недели будет сохраняться относительно теплая погода, однако уже на выходных в части областей стоит ждать резкое и существенное похолодание.
Как сообщается в прогнозе Укргидрометцентра, вплоть до пятницы на территории нашей страны будет сохраняться дождливая погода, а столбик термометра будет удерживаться в районе +20 градусов.
При этом в пятницу в южных областях местами можно ждать и совсем летние +29 градусов.
В субботу же теплая погода будет сохраняться на юге и востоке, однако на западе температура просядет до +13…+16 градусов, а воскресенье и вовсе упадет ниже +10.
В понедельник температура воздуха слегка поднимется на западе до отметок в +10…+13 градусов и опустится во всех остальных уголках нашей страны. Так в центре и на севере стоит ждать +12…+14 градусов, а на востоке и юге +17…+21.
Как сообщалось ранее, в октябре не обойдется без неожиданных погодных "сюрпризов". В частности, ожидается резкое падение температуры в ночное время и первые заморозки, однако смогут украинцы насладиться и "бабьим летом".