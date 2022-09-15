Цена борщевого набора в Украине рекордно подскочила: и это не предел

Национальное украинское блюдо может скоро стать еще дороже

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине подорожало множество продуктов, — в частности, уже почти на треть выросла цена борщевого набора.

Об этом говорит статистика сервиса доставки еды Zakaz.ua.

По данным компании, на 31 августа 2022 года с начала войны стоимость борщевого набора выросла на 27%, а в сравнении с августом прошлого года, — на 52%.

В статистике утверждается, что на сегодня цена борщевого набора на 3,5-4 литра составляет 144 гривны.

Составляющие подорожали на 7-114%:

лук подорожал на 114%;

томатная паста на 54%;

морковь на 48%

картофель на 40%;

сметана на 32%

свинина на 30%

солнечное масло — 7%.

Однако некоторые составляющие подешевели, — свекла на 41%, а капуста на 1%.

Стоит заметить, что в ассоциации "Свинари Украины" отчитались о росте закупочной цены на свинину на 2-3 гривны за неделю. Сейчас закупка стоит 68-70 грн за килограмм в центральных и западных областях и 70-73 гривен за кг в восточных.

Рост закупочных цен может вызвать очень скорый соответствующий рост и розничных цен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет с ценами на гречку в ближайшие месяцы.