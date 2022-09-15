Укр

Цена борщевого набора в Украине рекордно подскочила: и это не предел

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Надо все сильнее раскошеливаться, чтобы закупиться продуктами на борщ
Надо все сильнее раскошеливаться, чтобы закупиться продуктами на борщ

Национальное украинское блюдо может скоро стать еще дороже

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине подорожало множество продуктов, — в частности, уже почти на треть выросла цена борщевого набора.

Об этом говорит статистика сервиса доставки еды Zakaz.ua.

По данным компании, на 31 августа 2022 года с начала войны стоимость борщевого набора выросла на 27%, а в сравнении с августом прошлого года, — на 52%.

В статистике утверждается, что на сегодня цена борщевого набора на 3,5-4 литра составляет 144 гривны.

Составляющие подорожали на 7-114%:

  • лук подорожал на 114%;
  • томатная паста на 54%;
  • морковь на 48%
  • картофель на 40%;
  • сметана на 32%
  • свинина на 30%
  • солнечное масло — 7%.

Однако некоторые составляющие подешевели, — свекла на 41%, а капуста на 1%.

Стоит заметить, что в ассоциации "Свинари Украины" отчитались о росте закупочной цены на свинину на 2-3 гривны за неделю. Сейчас закупка стоит 68-70 грн за килограмм в центральных и западных областях и 70-73 гривен за кг в восточных.

Рост закупочных цен может вызвать очень скорый соответствующий рост и розничных цен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет с ценами на гречку в ближайшие месяцы.

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#Цены #Борщ