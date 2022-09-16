"Забыл", что убил: в Одесской области мужчина нанес жене 17 ударов ножом и лег спокойно спать

За содеянное злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы

В Одесской области, где не так давно между мужчинами произошли "разборки" из-за долга в 500 гривен, случалось новое ЧП: на линию "102" позвонил местный житель и сообщил, что обнаружил дома гражданскую жену без признаков жизни.

Об этом сообщили в областном отделении Нацполиции.

Выехав по указанному адресу, правоохранители застали нетрезвого 46-летнего хозяина в окровавленной одежде и 55-летнюю хозяйку с множественными ножевыми ранениями. Муж уверял, что после семейного застолья лег спать и не подозревает, что произошло с его гражданской женой. Но очень скоро правоохранители установили, что к смерти женщины причастен именно он.

Допрос злоумышленника

Оказалось, что в ходе совместного употребления алкогольных напитков между "супругами" разразилась ссора, в ходе которой мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине 17 ударов по всему телу.

Нож, которым наносились удары

Чтобы скрыть следы преступления, он перетащил ее в ванную, смыл следы крови с ножа и пола и лег спать. А проснувшись, позвонил по телефону в полицию.

Сообщается, что полицейские изъяли доказательства и направили их на экспертизу. Самого же фигуранта дела поместили под стражу. За умышленное убийство злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Рассказ правоохранителей о случившемся

Напомним, что еще один кровавый инцидент произошел в Запорожье: там мужчина зарубил топором сразу трех человек.