"Забыл", что убил: в Одесской области мужчина нанес жене 17 ударов ножом и лег спокойно спать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
За содеянное злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы
В Одесской области, где не так давно между мужчинами произошли "разборки" из-за долга в 500 гривен, случалось новое ЧП: на линию "102" позвонил местный житель и сообщил, что обнаружил дома гражданскую жену без признаков жизни.
Об этом сообщили в областном отделении Нацполиции.
Выехав по указанному адресу, правоохранители застали нетрезвого 46-летнего хозяина в окровавленной одежде и 55-летнюю хозяйку с множественными ножевыми ранениями. Муж уверял, что после семейного застолья лег спать и не подозревает, что произошло с его гражданской женой. Но очень скоро правоохранители установили, что к смерти женщины причастен именно он.
Оказалось, что в ходе совместного употребления алкогольных напитков между "супругами" разразилась ссора, в ходе которой мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине 17 ударов по всему телу.
Чтобы скрыть следы преступления, он перетащил ее в ванную, смыл следы крови с ножа и пола и лег спать. А проснувшись, позвонил по телефону в полицию.
Сообщается, что полицейские изъяли доказательства и направили их на экспертизу. Самого же фигуранта дела поместили под стражу. За умышленное убийство злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.
Напомним, что еще один кровавый инцидент произошел в Запорожье: там мужчина зарубил топором сразу трех человек.