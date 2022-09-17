"Погодный Армагеддон" на выходных и "бабье лето" в октябре: чем погода попытается удивить украинцев (видео)

В ближайшие дни в Украину зайдет циклон с юго-запада, который принесет дожди разной интенсивности

Народный синоптик Стас Щедрин никогда не скрывает правду о погоде, поэтому иногда немного огорчает украинцев.

Так, накануне в комментарии ТСН он заявил, что в сентябре ждать прихода большого тепла не стоит, и бабье лето придет, скорее всего, в начале октября — в период с 1 по 10 число.

В то же время – спасительный бонус! – еще одно бабье лето возможно в первых числах ноября. Тогда, по словам Щедрина, в Украине тоже ожидается потепление и малодождевая погода.

Ну а в ближайшее время, похоже, украинцев ожидает "погодный Армагеддон".

Дело в том, что согласно прогнозу специалистов Укргидрометцентра, в течение субботы и воскресенья на территорию Украины будет выходить циклон с юго-запада, который принесет дожди разной интенсивности. Иногда они будут сопровождаться грозами и порывами ветра, а на высокогорье уже может наблюдаться и мокрый снег.

Прогноз Укргидрометцентра на выходные

"17-18 сентября в Украине усложнение погодных условий: пройдут дожди с грозами, днем ​​18 сентября в большинстве областей усиление ветра до 15-20 м/с; в субботу местами в центральных, Одесской и Николаевской областях, в воскресенье в западных, северных и центральных областях сильный дождь, в Карпатах сильный дождь, на высокогорье с мокрым снегом. Температура ночью 7-12°, днем ​​13-20°, на юге и востоке страны ночью 12-18°, днем ​​21-28°; на высокогорье Карпат ночью и днем ​​0-5 ° тепла", — сказано в прогнозе.

Прогноз на выходные в столичном регионе

Что касается столичного региона, то сегодня, 17 сентября, по Киевской области ночью без существенных осадков; днем дождь, местами гроза. Ветер западный-юго-западный, 7-12 м/с.

Но уже в воскресенье, 18 сентября, считает синоптик Наталья Диденко, сильные дожди распространятся по всей Украине.

Из-за существенного воскресного похолодания в западных областях в Карпатах в ночь на 18 сентября возможен мокрый снег. К этим всем синоптическим кульбитам присоединится сильный ветер со штормовыми порывами – тоже в воскресенье!

Погода в Украине 18 сентября

19 сентября ожидается постепенное прекращение осадков и явлений; хотя и понижением температуры на 2-5°.

Погода в Украине 19 сентября

Дожди постепенно будут уходить изо всех регионов, и хотя температура будет оставаться далеко "не летней", самочувствие украинцев наверняка улучшится.

Погода в Украине 20 сентября

Погода в Украине 21 сентября

При этом стабилизироваться погода будет во всех регионах — как в Центре, так и на Западе, и на Юге.

Погода на Западе на 14 дней

Погода на Севере на 14 дней

Погода в Центре на 14 дней

Погода на Юге на 14 дней

Поэтому можно надеяться, что настроение украинцев будет улучшаться во всех регионах. Тем более, что еще один народный синоптик, Владимир Деркач, солидарен со своим коллегой Стасом Щедриным и уверен, что в октябре нас всех ждет "бабье лето".