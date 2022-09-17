"Погодный Армагеддон" на выходных и "бабье лето" в октябре: чем погода попытается удивить украинцев (видео)
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В ближайшие дни в Украину зайдет циклон с юго-запада, который принесет дожди разной интенсивности
Народный синоптик Стас Щедрин никогда не скрывает правду о погоде, поэтому иногда немного огорчает украинцев.
Так, накануне в комментарии ТСН он заявил, что в сентябре ждать прихода большого тепла не стоит, и бабье лето придет, скорее всего, в начале октября — в период с 1 по 10 число.
В то же время – спасительный бонус! – еще одно бабье лето возможно в первых числах ноября. Тогда, по словам Щедрина, в Украине тоже ожидается потепление и малодождевая погода.
Ну а в ближайшее время, похоже, украинцев ожидает "погодный Армагеддон".
Дело в том, что согласно прогнозу специалистов Укргидрометцентра, в течение субботы и воскресенья на территорию Украины будет выходить циклон с юго-запада, который принесет дожди разной интенсивности. Иногда они будут сопровождаться грозами и порывами ветра, а на высокогорье уже может наблюдаться и мокрый снег.
"17-18 сентября в Украине усложнение погодных условий: пройдут дожди с грозами, днем 18 сентября в большинстве областей усиление ветра до 15-20 м/с; в субботу местами в центральных, Одесской и Николаевской областях, в воскресенье в западных, северных и центральных областях сильный дождь, в Карпатах сильный дождь, на высокогорье с мокрым снегом. Температура ночью 7-12°, днем 13-20°, на юге и востоке страны ночью 12-18°, днем 21-28°; на высокогорье Карпат ночью и днем 0-5 ° тепла", — сказано в прогнозе.
Что касается столичного региона, то сегодня, 17 сентября, по Киевской области ночью без существенных осадков; днем дождь, местами гроза. Ветер западный-юго-западный, 7-12 м/с.
Но уже в воскресенье, 18 сентября, считает синоптик Наталья Диденко, сильные дожди распространятся по всей Украине.
Из-за существенного воскресного похолодания в западных областях в Карпатах в ночь на 18 сентября возможен мокрый снег. К этим всем синоптическим кульбитам присоединится сильный ветер со штормовыми порывами – тоже в воскресенье!
19 сентября ожидается постепенное прекращение осадков и явлений; хотя и понижением температуры на 2-5°.
Дожди постепенно будут уходить изо всех регионов, и хотя температура будет оставаться далеко "не летней", самочувствие украинцев наверняка улучшится.
При этом стабилизироваться погода будет во всех регионах — как в Центре, так и на Западе, и на Юге.
Поэтому можно надеяться, что настроение украинцев будет улучшаться во всех регионах. Тем более, что еще один народный синоптик, Владимир Деркач, солидарен со своим коллегой Стасом Щедриным и уверен, что в октябре нас всех ждет "бабье лето".