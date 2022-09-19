Всадил нож в сердце ...по неосторожности: мужчина пытался убедить суд, что "случайно" убил жену

Суд обратил внимание на ряд обстоятельств, которые указывали, что убитая оборонялась, в не нападала

В Хмельницкой области, где не так давно произошло смертельное ДТП с перевернувшимся трактором, апелляционный суд рассматривал довольно необычное дело: местный житель пытался убедить судей, что всадил нож в сердце гражданской жене по неосторожности.

Об этом говорится в сообщении судебной инстанции в социальной сети.

Сам инцидент случился еще 1 июня 2021 года: тогда во время ссоры со своей сожительницей мужчина нанес ей несколько ножевых ранений, одно из которых – в сердце. Женщина скончалась на месте от кровопотери.

Вскоре местный суд приговорил его за умышленное убийство к 10 годам тюрьмы.

Но защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу на приговор, заявив, что суд первой инстанции не принял во внимание показания его подзащитного, утверждающего, что ему не было смысла убивать женщину, а смертельную рану ей он причинил по неосторожности.

По мнению адвоката, это свидетельствует о предвзятости суда и является основанием изменить приговор и переквалифицировать действия на убийство по неосторожности и освободить мужчину от отбывания наказания с испытанием.

По версии обвиняемого, смерть сожительницы была случайной. Он рассказал суду, что в тот день они праздновали ее день рождения и когда гости разошлись, поссорились. В ответ на обидное высказывание о сыне женщина ударила его в лицо, а затем принялась размахивать перед ним кухонным ножом. Он схватил ее за эту руку и вывернул на уровень груди. Отступая, она упала на живот и больше признаков жизни не подавала.

В свою очередь, судейская коллегия Хмельницкого апелляционного суда среди прочего обратила внимание на выводы судебно-медицинских экспертов, которые свидетельствуют, что между мужчиной и его сожительницей была длительная борьба, в ходе которой он нанес ей несколько ударов ножом, и один из них достиг цели, став причиной смерти женщины.

На это, в частности, указывали ножевые ранения у убитой на руках, а также ряд других обстоятельств, которые свидетельствовали о том, что женщина оборонялась, а не нападала.

"Все это полностью исключает убийство при самозащите или по неосторожности, действия обвиняемого "носили сознательный, преднамеренный, целеустремленный характер", – констатировали в апелляционном суде.

Поэтому Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции об умышленном убийстве, отклонив апелляционную жалобу его защитника.

Напомним, ранее в чем-то схожий инцидент произошел в Одесской области, где мужчина нанес жене 17 ударов ножом и лег спокойно спать.