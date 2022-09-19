Как утеплить квартиру изнутри в хрущевке или панельной многоэтажке: несколько практичных советов

К работам по утеплению можно приступать после подготовки стен

В связи с предупреждением властей о возможных перебоях с отоплением из-за попыток русского врага разрушить ракетами критическую инфраструктуру страны многие украинцы активно задумываются о том, как утеплить жилище до наступления холодов.

Беспокоит этот вопрос и жителей "хрущевок" и панельных многоэтажек, коих осталось немало как в столице, так и в других городах. Как известно, в таких домах промерзание стен – обычное явление, которое может стать огромной проблемой в случаи отключения теплоснабжения.

Самый надежный способ защитить свое жилище от холода и пагубного влияния конденсата – правильно утеплить стены, которые промерзают, пишет 100realty.UA.

Подготовка стен

Сперва, необходимо удалить обои и убрать старую краску или хотя бы процарапать, чтобы максимально снизить эффект пароизоляции. Старую побелку надо смыть. Потом стены нужно тщательно просушить. Для этого комнату достаточно хорошо проветрить.

Подготовка стен

В просушенной комнате, удалив плинтуса, проклеивают углы и стыки стен с полом. Для этого используют самоклеящуюся ткань-серпянку или же любую ткань, поверх которой наносится слой герметика. Тогда в местах стыков образуется необходимый пароизоляционный слой. Если в стыках между панелями имеются щели и трещины, их нужно заделать. Мелкие трещины заделывают гипсом или цементным раствором. Для щелей глубиной до 3 см подойдет монтажная пена. Более глубокие – забивают паклей, а сверху промазывают гипсом или наносят слой пены.

Приступаем к утеплению

После того как сделано все выше указанное, нужно приступать к непосредственно самому утеплению стен. В качестве утеплителя лучше использовать жесткие плиты из пенополистирола, минеральной или стекловаты. Однако очень важно, чтобы толщина слоя утеплителя не превышала 3 см, а плотность была не более 100 кг на кубический метр. Иначе стена будет намокать.

Перед тем, как крепить утеплитель, стены разделяют на секции деревянными рейками на шурупах с дюбелями. Затем приклеивают сам утеплитель: клеевой раствор наносят в виде контурной полосы по краю внутренней поверхности плиты и приставляют ее к стене. Начинают установку плит сверху, а чтобы они плотно приставали к стене и хорошо держались, ширина секций должна быть чуть меньше ширины утеплителя (примерно на 1-2 см).

Утепление стен

Утепленные стены чаще всего обшивают гипсоволокнистыми или гипсокартонными плитами, прикрепляемыми на шурупах к рейкам. Единственный мину такого утепления – уменьшение площади комнаты.

Если же вы не хотите "съесть" утеплителем часть жизненного пространства, тогда лучше прибегнуть к утеплению фасада комнаты. В этом случае все работы проводятся с внешней стороны стен, что позволяет не только сэкономить на жилой площади, но и избежать последствий ремонта в квартире (временное неудобство, строительная пыль и грязь).

Но утеплить фасад в многоэтажном доме самостоятельно сделать практически невозможно, для этого нужно будет обратиться к специалистам.

Напомним, что для утепления жилища зимой можно использовать даже "бабушкин" метод — обычный ковер на пол. Он не только поможет не остывать воздуху, но и согреет ноги. А если в ковре будет вставка фольгированого изолона — его можно класть даже на бетон, ковер останется теплым. Для тех, кому по карману ремонт, можно сделать водяной или электрический теплый пол, использовав его как отопление дома.