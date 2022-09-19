"Евроциклон" уходит из Украины, ему на смену спешит ненастье: где будет холоднее всего

Осадков будет значительно меньше, но местами ожидаются сильные ливни и шквалы

Обещанный синоптиками циклон ненадолго задержался в Украине, и сейчас потихоньку "уходит по-английски", уступая место холодам.

На понижение температуры указывает народный синоптик Стас Щедрин.

"В … Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и северо-восточных областях ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалы, также в ночь на 19 сентября, ожидается резкое похолодание", — написал он в Facebook.

Ухудшение метеоусловий

В то же время коллега Стаса Наталья Диденко считает, что в понедельник, 19 сентября, холоднее всего будет в западных областях, теплее всего — на юге и востоке.

Диденко

"Циклон будет отступать с нашей территории, поэтому осадков завтра будет гораздо меньше — небольшие и умеренные дожди пройдут на западе (в Карпатах с мокрым снегом) и местами небольшие — на севере Украины. На остальной территории осадки маловероятны, но возможны туманы, дымки – видимость снижена, влажность повышена", — пишет синоптик.

Самыми же беспристрастными остаются специалисты Укргидрометцентра. По их мнению, погода в Украине в понедельник, 19 сентября, будет облачной в большинстве областей, кроме восточных.

При этом важно отметить, что в ряде регионов ожидаются сильные ветра и дожди – в большинстве областей даже объявлен желтый уровень опасности – минимально опасные погодные условие.

Предупреждение метеорологов

Есть предостережение и для Киевской области.

Предостережение для столичного региона

При этом в Киевской области 19 сентября облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью +4..+9, днем +11..+16. В Киеве ночью +7..+9, днем +13..+15.

В целом же по Украине температура воздуха на западе будет колебаться от +11 до +15 градусов, ночью прогнозируется +5..+7. В Ужгороде сильные дожди днем, ночью без осадков. На Львовщине, Волыни, Тернопольщине, Ивано-Франковской области – умеренные дожди.

В Чернигове и Сумах температура днем +13…+15, ночью +6…+8. В течение суток будет дождь. В Харькове, Днепре, Полтаве, Черкассах и Кропивницком сухо и солнечно. Столбики термометров будут показывать +15…+17 градусов. Ночью до +9.

В Луганской и Донецкой областях без осадков, температура до +21. А в Запорожье потеплеет до +22 градусов днем, ночью прогнозируют +11..+13. В Одесской, Николаевской, Херсонской области сухо и солнечно. Ожидается тепло до +22, ночью +11..+13. В Крыму до +23 днем, ночью до +13.

Погода в Украине 19 сентября

В свою очередь, климатолог Светлана Бойченко спрогнозировала развитие метеоситуации до конца сентября: по ее мнению, к последним числам месяца похолодает, а небо затянет тучами.

Выводы Светланы Бойченко в чем-то подтверждают и ее коллеги с "погодных" сайтов.

Так, согласно их прогнозам, на Западе температура не будет подниматься выше +17 градусов.

Прогноз погоды на Западе страны на 2 недели

Такая же ситуация будет наблюдаться в Киеве и области.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели

В Центре и на Востоке термометр будет подниматься значительно выше.

Прогноз погоды для Центра страны на 2 недели

Метеоситуация в ближайшие 2 недели на Востоке Украины

А Юг, как ни странно, будет находиться по "температурным показателям" посредине между "холодными" и "теплыми" регионами.

Прогноз погоды в Южных регионах

Относительно октября, то Светлана Бойченко считает, что второй месяц осени будет дождливый и с ветрами. Но в первой половине месяца придет бабье лето и почти две недели ожидается температура до +18 градусов.

О таком же "приятном сюрпризе" в виде октябрьского тепла говорят и народные синоптики Владимир Деркач и Стас Щедрин. Поэтому ждем приятной и комфортной погоды – осталось недолго.