Дожди без перерыва в одних регионах, +27 в других: чем погода удивит украинцев до конца сентября

"Бабьего лета" в этом месяце точно не будет

В большинстве регионов Украины последние несколько дней наблюдается ощутимое похолодание, однако и к концу сентября солнца ожидать не стоит. Первый месяц осени закончится, как и начался – с пасмурной погоды и местами дождей.

Такой прогноз озвучил народный синоптик Стас Щедрин в комментарии ТСН.ua. По его словам, "бабьего лета" в сентябре ждать не стоит.

"До конца этого месяца погода будет такой, как сейчас", — сказал синоптик.

При этом он добавил, что тепло вернется в Украину в промежутке с 1 по 10 октября, а еще одно "бабье лето" вполне возможно в Украине в первых числах ноября. Тогда тоже на улице ощутимо потеплеет, а дожди на время отступят.

Как свидетельствуют данные погодного сайта gismeteo.ua, в Киеве до конца сентября будут идти дожди, а столбики термометров покажут в среднем +18 градусов днем и +9 ночью.

В Харькове дождей будет гораздо меньше, а 27 и 28 сентября погода удивит почти летними +25 градусами. Ночью температура будет колебаться от +9 до +14.

В Днепре будет еще теплее – в следующий десятидневный отрезок сентября днем температура будет колебаться от +18 до +27, ночью – на уровне +9 +15 градусов. Дождь будет только два дня.

В Одессе следующие 10 дней будет стабильно +18 градусов, а 27-28 сентября потеплеет до +21. Дожди ожидаются только кратковременные.

Во Львове в этот период дожди будут идти почти без перерыва, а температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 днем и от +5 до +10 ночью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "бабье лето" начнется в Украине в начале октября и продлится до середины второй декады месяца.