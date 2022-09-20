Грозы возвращаются в Украину: какой будет погода до конца недели

Украинцам предстоит пережить еще несколько дождливых дней

В Украине до конца недели будет преобладать дождливая и прохладная погода, а местами возможны даже грозы.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, конец рабочей недели будет относительно теплым на востоке и юге, но на выходных погода там испортится. В остальных уголках нашей страны, затянувшиеся дожди будут продолжаться вплоть до воскресенья.

В среду, 21 сентября, в большинстве областей в центре и на западе Украины стоит ждать осадков и температуры воздуха в районе +11…+14 градусов, а вот в большинстве южных и восточных областей столбик термометра будет находиться в районе +16…+19 градусов.

Подобную картину можно будет наблюдать и в четверг.

В пятницу же на дождливую погоду стоит рассчитывать на всей территории Украины, а на востоке и юге не исключаются грозы. Волна осадков принесет с собой похолодание, которое в субботу опустит столбики термометров до отметок в +13…+16 градусов.

В последний день недели дожи прекратятся в западных и части южных областей, а местные жители смогут насладиться небольшим потеплением.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, начало октября в Украине выдастся относительно теплым, однако уже в конце месяца местами можно будет увидеть и первые морозы.