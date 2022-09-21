В Украине потеплеет до 26 градусов, но ненадолго: кому повезет больше всего

Первый осенний месяц напоследок немного порадует украинцев

Нескончаемая череда дождей и ветров, которую принес сентябрь в большинство областей Украины, ненадолго прервется потеплением, — погода порадует теплом уже на следующей неделе, но всего на несколько дней.

Об этом говорит прогноз от weather.com на ближайшее время.

Как обещают синоптики, облачность останется и во многих регионах продолжатся дожди, однако с 27 сентября начнет теплеть, — у украинцев будет всего несколько дней, чтобы порадоваться теплой осенней погоде, после чего с 1 октября столбики термометров вновь поползут вниз.

В Киеве и Харькове можно ждать тепла до 19-20 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и Харькове

Во Львове и Ужгороде температура не поднимется выше 18 градусов выше нуля, также там продолжатся дожди.

Прогноз погоды во Львове и Ужгороде

В Днепре и Запорожье, обещают 23-24 градуса тепла и облачную погоду.

Прогноз погоды в Днепре и Запорожье

А больше всего теплом порадуются жители Одессы, Николаева и пока еще оккупированного Херсона, — там воздух прогреется до рекордных 23-26 градусов Цельсия.

Прогноз погоды в Одессе, Николаеве и Херсоне

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", синоптики обещали наступление бабьего лета в 2022 году аж в октябре месяце.