В большинстве регионов Украины ожидаются заморозки: синоптики назвали даты

Температурные показатели в течение дня также не порадуют теплом

Часть регионов Украины уже на эти выходные ожидают заморозки на почве и существенное похолодание в дневное время. В некоторых областях синоптики предупреждают о первом уровне опасности погодных условий (желтый).

Как свидетельствуют данные "Укргидрометцентра", заморозки прогнозируются в западных областях уже в субботу, 24 сентября, а в воскресенье, 25 сентября, они дойдут и до северных и центральных регионов Украины.

По прогнозу синоптиков, на поверхности почвы заморозки ожидаются на уровне от 0 до -3°С (первый уровень опасности, желтый). Примечательно, что дойдут они и к Киевской области, хотя в самой столице Украины их не прогнозируют.

Прогноз погоды в Украине на 24 сентября

Прогноз погоды в Украине на 25 сентября

По данным погодного сайта sinoptik.ua, в Киеве 24 сентября ожидается облачная погода, а днем синоптики прогнозируют мелкий дождь, который к вечеру должен завершиться. В воскресенье, 25 сентября, погода порадует нас безоблачным утром, но уже к середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Осадков не ожидается.

В Харькове на выходные будет облачная погода. При этом 24 сентября синоптики прогнозируют дождь днем, а 25 сентября — мелкий утренний дождь закончится ближе к середине дня и больше осадков не прогнозируется.

В Днепре дожди ожидаются к вечеру 24 сентября, а 25-го дожди отступят, но будут заморозки на почве до -1 градуса.

В Одессе 24-25 сентября ожидается ясная погода без осадков. Небольшая облачность возможна только в утренние часы, но к обеду небо станет чистым.

Во Львове в эти выходные будет облачная погода, но осадков синоптики не прогнозируют.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вскоре в Украину придет "бабье лето". По прогнозам синоптиков наиболее заметно потепление будет ощущаться в южных и восточных областях, а вот жителям центральных и западных областей повезет меньше.