Заморозки и дожди: что готовит погода украинцам в ближайшие дни

На выходные в некоторых регионах Украины будут наблюдаться ночные заморозки

Осень продолжает "радовать" украинцев переменчивой погодой. В ближайшие 5 дней лишь 25 сентября на территории Украины не ожидается осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр на своем сайте. Уже в субботу, 24 сентября, на территории западных областей ночью ожидаются заморозки, которые в ночь на воскресенье распространятся и на другие части Украины (кроме юга и севера).

Прогноз погоды на 24 сентября

25 сентября будет солнечно на всей территории Украины, правда, теплой погоды ожидать не стоит.

Прогноз погоды на 25 сентября

Начало недели подарит более теплую погоду, а на западе, севере и востоке страны пройдут небольшие дожди.

Прогноз погоды на 26 сентября

Во вторник, 27 сентября, в западных областях дожди усилятся, а вот на другой части Украины потеплеет, хотя без осадков не обойдется.

Прогноз погоды на 27 сентября

В среду осадки ожидаются на большей части территории Украины, температура днем будет достигать комфортных +17…+25 градусов.

Прогноз погоды на 28 сентября

По информации gismeteo, в ближайшие 5 дней в Киеве днем будет от +13 до +18 градусов, а ночью от +8 до +14.

Прогноз погоды в Киеве на 10 дней

В Харькове синоптики обещают дожди в ближайшие 5 дней.

Прогноз погоды в Харькове на 10 дней

В Одессе столбики термометров 24-28 сентября не опустятся ниже +11 градусов.

Прогноз погоды в Одессе на 10 дней

Во Львове ближайшие 5 дней температура днем будет от +13 до +17 градусов, ночью будет заметно холоднее — +6…+9.

Прогноз погоды во Львове на 10 дней

В Днепре в воскресенье ожидается +23 градуса Цельсия, а температура 24-28 сентября будет в диапазоне от +9 до +23.

Прогноз погоды в Днепре на 10 дней

Ранее "Телеграф" сообщал, когда в Украине стоит ожидать "Бабье лето". К слову, часть украинцев останется без заметного потепления.