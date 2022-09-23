Заморозки и дожди: что готовит погода украинцам в ближайшие дни
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На выходные в некоторых регионах Украины будут наблюдаться ночные заморозки
Осень продолжает "радовать" украинцев переменчивой погодой. В ближайшие 5 дней лишь 25 сентября на территории Украины не ожидается осадков.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр на своем сайте. Уже в субботу, 24 сентября, на территории западных областей ночью ожидаются заморозки, которые в ночь на воскресенье распространятся и на другие части Украины (кроме юга и севера).
25 сентября будет солнечно на всей территории Украины, правда, теплой погоды ожидать не стоит.
Начало недели подарит более теплую погоду, а на западе, севере и востоке страны пройдут небольшие дожди.
Во вторник, 27 сентября, в западных областях дожди усилятся, а вот на другой части Украины потеплеет, хотя без осадков не обойдется.
В среду осадки ожидаются на большей части территории Украины, температура днем будет достигать комфортных +17…+25 градусов.
По информации gismeteo, в ближайшие 5 дней в Киеве днем будет от +13 до +18 градусов, а ночью от +8 до +14.
В Харькове синоптики обещают дожди в ближайшие 5 дней.
В Одессе столбики термометров 24-28 сентября не опустятся ниже +11 градусов.
Во Львове ближайшие 5 дней температура днем будет от +13 до +17 градусов, ночью будет заметно холоднее — +6…+9.
В Днепре в воскресенье ожидается +23 градуса Цельсия, а температура 24-28 сентября будет в диапазоне от +9 до +23.
Ранее "Телеграф" сообщал, когда в Украине стоит ожидать "Бабье лето". К слову, часть украинцев останется без заметного потепления.