Укр

Заморозки и дожди: что готовит погода украинцам в ближайшие дни

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Осень Новость обновлена 23 сентября 2022, 23:55
Осень

На выходные в некоторых регионах Украины будут наблюдаться ночные заморозки

Осень продолжает "радовать" украинцев переменчивой погодой. В ближайшие 5 дней лишь 25 сентября на территории Украины не ожидается осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр на своем сайте. Уже в субботу, 24 сентября, на территории западных областей ночью ожидаются заморозки, которые в ночь на воскресенье распространятся и на другие части Украины (кроме юга и севера).

Прогноз погоды на 24 сентября
Прогноз погоды на 24 сентября

25 сентября будет солнечно на всей территории Украины, правда, теплой погоды ожидать не стоит.

Прогноз погоды на 25 сентября
Прогноз погоды на 25 сентября

Начало недели подарит более теплую погоду, а на западе, севере и востоке страны пройдут небольшие дожди.

Прогноз погоды на 26 сентября
Прогноз погоды на 26 сентября

Во вторник, 27 сентября, в западных областях дожди усилятся, а вот на другой части Украины потеплеет, хотя без осадков не обойдется.

Прогноз погоды на 27 сентября
Прогноз погоды на 27 сентября

В среду осадки ожидаются на большей части территории Украины, температура днем будет достигать комфортных +17…+25 градусов.

Прогноз погоды на 28 сентября
Прогноз погоды на 28 сентября

По информации gismeteo, в ближайшие 5 дней в Киеве днем будет от +13 до +18 градусов, а ночью от +8 до +14.

Прогноз погоды в Киеве на 10 дней
Прогноз погоды в Киеве на 10 дней

В Харькове синоптики обещают дожди в ближайшие 5 дней.

Прогноз погоды в Харькове на 10 дней
Прогноз погоды в Харькове на 10 дней

В Одессе столбики термометров 24-28 сентября не опустятся ниже +11 градусов.

Прогноз погоды в Одессе на 10 дней
Прогноз погоды в Одессе на 10 дней

Во Львове ближайшие 5 дней температура днем будет от +13 до +17 градусов, ночью будет заметно холоднее — +6…+9.

Прогноз погоды во Львове на 10 дней
Прогноз погоды во Львове на 10 дней

В Днепре в воскресенье ожидается +23 градуса Цельсия, а температура 24-28 сентября будет в диапазоне от +9 до +23.

Прогноз погоды в Днепре на 10 дней
Прогноз погоды в Днепре на 10 дней

Ранее "Телеграф" сообщал, когда в Украине стоит ожидать "Бабье лето". К слову, часть украинцев останется без заметного потепления.

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