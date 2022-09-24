Метеоситуация в Украине начнет улучшаться, и достигнет "максимумов" к концу месяца

В соответствии с прогнозами синоптиков часть регионов Украины на этих выходных ожидают заморозки на почве и существенное похолодание в дневное время.

Так, днем ​​на Левобережье и в Крыму, прогнозируют в Укргидрометцентре, ожидается небольшой дождь, на остальной территории, в воскресенье по всей стране преимущественно без осадков.

Погода в Украине

Температура ночью 2-9° тепла, в западных, 25 сентября также в северных и центральных областях на поверхности грунта заморозки 0-3°, температура днем ​​10-17° тепла, 25 сентября в Закарпатье и Прикарпатье до 20°.

Погода в Украине в субботу, 24 сентября

В столичном регионе 24 сентября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер — северо-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Погода в столичном регионе

Завтра, 25 сентября, согласно прогнозу кандидата географических наук и синоптика Игоря Кибальчича, в западном регионе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём +13…+18 °С. В Карпатах ночью около 0 °С, днём +5…+10 °С.

Погода в Украине в воскресенье, 25 сентября

На севере Украины осадков не ожидается. Ветер западный, 7 – 12 м/с, днём в Сумской области порывы до 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, на поверхности почвы местами заморозки до -3° С; днём +10…+15 °С.

В центральных областях также без осадков. Ветер западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, на поверхности почвы местами заморозки до -3° С; днём +12…+17 °С.

В южной части Украины сухо и малооблачно. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днём +14…+19 °С, в Одесской области до +22 °С.

В восточных областях без осадков. Ветер западный, 7 – 12 м/с, утром и днём порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днём +13…+18 °С.

В дальнейшем температура, согласно прогнозу сайта Gismeteo, будет сравнительно высокой и достигнет максимума к концу месяца.

Погода в Киеве на месяц

Также будут радовать и первые десять дней октября – вероятно, на них и придет долгожданное "бабье лето".

Погода на Западе страны на месяц

Затем начнется "незаметное" снижение температуры.

Погода в ценре страны на месяц

И уже к 20-м числам октября осень начнет "настойчиво стучать" в наши двери – ведь ноябрь с его промозглыми дождями не за горами!

Погода в южных областях на месяц

Впрочем, после ноября наступит зима, которая, как заверили в Укргдирометцентре, будет сравнительно теплой. К тому же к Новому году должна завершиться активная фаза боев и отойдет в мир иной кремлевский фюрер путин – поэтому время обещает быть интересным и насыщенным.