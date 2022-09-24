За месяц до холодов: какую погоду обещают синоптики украинцам на выходных (видео)
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Метеоситуация в Украине начнет улучшаться, и достигнет "максимумов" к концу месяца
В соответствии с прогнозами синоптиков часть регионов Украины на этих выходных ожидают заморозки на почве и существенное похолодание в дневное время.
Так, днем на Левобережье и в Крыму, прогнозируют в Укргидрометцентре, ожидается небольшой дождь, на остальной территории, в воскресенье по всей стране преимущественно без осадков.
Температура ночью 2-9° тепла, в западных, 25 сентября также в северных и центральных областях на поверхности грунта заморозки 0-3°, температура днем 10-17° тепла, 25 сентября в Закарпатье и Прикарпатье до 20°.
В столичном регионе 24 сентября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер — северо-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.
Завтра, 25 сентября, согласно прогнозу кандидата географических наук и синоптика Игоря Кибальчича, в западном регионе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём +13…+18 °С. В Карпатах ночью около 0 °С, днём +5…+10 °С.
На севере Украины осадков не ожидается. Ветер западный, 7 – 12 м/с, днём в Сумской области порывы до 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, на поверхности почвы местами заморозки до -3° С; днём +10…+15 °С.
В центральных областях также без осадков. Ветер западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, на поверхности почвы местами заморозки до -3° С; днём +12…+17 °С.
В южной части Украины сухо и малооблачно. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днём +14…+19 °С, в Одесской области до +22 °С.
В восточных областях без осадков. Ветер западный, 7 – 12 м/с, утром и днём порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днём +13…+18 °С.
В дальнейшем температура, согласно прогнозу сайта Gismeteo, будет сравнительно высокой и достигнет максимума к концу месяца.
Также будут радовать и первые десять дней октября – вероятно, на них и придет долгожданное "бабье лето".
Затем начнется "незаметное" снижение температуры.
И уже к 20-м числам октября осень начнет "настойчиво стучать" в наши двери – ведь ноябрь с его промозглыми дождями не за горами!
Впрочем, после ноября наступит зима, которая, как заверили в Укргдирометцентре, будет сравнительно теплой. К тому же к Новому году должна завершиться активная фаза боев и отойдет в мир иной кремлевский фюрер путин – поэтому время обещает быть интересным и насыщенным.