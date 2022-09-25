Почувствуйте "дыхание Сахары": в Украину спешит горячий африканский воздух – как изменится погода

Теплая погода продержится примерно до 6-7 октября

Не всегда соглашаясь с прогнозами синоптиков, погода, тем не менее, старается максимально учитывать их "пожелания".

Поэтому в воскресенье, 25 сентября, как и было обещано специалистами ранее, практически по всей стране установится солнечная погода. Дожди возможны лишь ночью на севере Левобережья и днем в Закарпатье. Ветер при этом будет западным и юго-западным при скорости 5-10 м/с.

Погода в Украине в воскресенье, 25 сентября

Температура ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях 1-6 ° тепла, на остальной территории 3-8 ° тепла; днем 12-17°, в южной части до 20°.

В то же время ночью 25 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности по-прежнему возможны заморозки 0-3°.

В некоторых областях возможны заморозки

Тренд "ни капельки дождя" будет поддержан в столице и в Киевской области, где осадков 25 сентября не ожидается. Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 12-17°. В Киеве ночью 5-7° тепла, днем 14-16°. Ветер и вектор движения страны остаются западным, при скорости 5-10 м/с.

Погода в Киеве в воскресенье, 25 сентября

Но уже с понедельника, 26 сентября, Украину начнет накрывать относительно теплый воздух. Такие приятные новости принес украинцам народный синоптик Стас Щедрин.

"В Украину начнут поступать горячие воздушные массы из Сахары, поэтому 25-27 сентября на юге страны, а с 27-28 сентября и ориентировочно до 6-7 октября, теплый воздух накроет всю Украину", – прогнозирует он.

Погода в Украине в понедельник, 26 сентября

Согласно прогнозам синоптика, в этот период температурные показатели будут колебаться от +13+15 по ночам и +23+29 в дневное время — и это несмотря даже на то, что иногда небо будут закрывать тучи и будет слегка дождить. В Крыму воздух и вовсе прогреется до +32 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели

"Несколько прохладнее будет на севере страны – там температура будет колебаться в пределах +7 +10 ночью, +14+17 днем", – информирует Щедрин.

Прогноз погоды на 2 недели на Западе страны

Вероятно, указанный период и будет тем самым обещанным "Бабьим летом", о котором говорили ранее синоптики.

Прогноз погоды на 2 недели в Центре страны

Прогноз погоды на 2 недели в южных областях

И закончится оно, как и предполагалось, примерно к 10-11 октября – с этих чисел в Украину вновь могут вернуться дожди и похолодание.