Сотни убитых оккупантами украинцев: Зеленский сообщил о найденных новых массовых захоронениях в Изюме

В маленьком городе обнаружены две новых братских могилы

В освобожденном от русских нелюдей городе Изюме в Харьковской области найдены еще два массовых захоронения убитых жителей.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью CBS.

"Сегодня я получил дополнительную информацию. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Речь идет о маленьком городке Изюм, вы же знаете? В маленьком городке еще две братские могилы. Вот что происходит", — сказал он.

В связи с ужасной находкой Зеленский заявил, что считает санкции против россии справедливыми и настаивает, что мир должен продолжать санкционое давление на режим Путина.

Эксгумация тел под Изюмом

Напомним, 23 сентября первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Сергей Пантелеев сообщил, что в процессе эксгумации полицией были подняты из земли 427 тел украинцев, из которых 202 — это тела женщин, 189 тел мужчин, 5 — детей. Также в братской могиле в этом городе было обнаружено 21 тело украинских военнослужащих. По имеющимся данным, 99% жертв российского террора, обнаруженных после освобождения Изюма, имеют признаки насильственной смерти. Во время временной оккупации в городе действовала тотальная система запугивания и террора местного населения. Там было обнаружено 7 кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.