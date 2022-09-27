Зима без света и газа: чем можно отопить жилье

Подготовку к зиме стоит начать уже сейчас

Предстоящая зима может оказаться наиболее сложной в истории Украины, так как из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами мирных городов, под удары может попасть критическая инфраструктура. А это грозит украинцам остаться без света и газа, а значит и без тепла.

Как говорится в материале "24 канала", о том, как обогревать себя зимой, стоит подумать уже сегодня, хотя способов на самом деле не так уж и много.

В плане самостоятельного обогрева большим преимуществом обладают частные дома, которые имеют сразу несколько вариантов.

Самый бюджетный и, наверное, самый популярный из вариантов является установка буржуйки. Она относительно дешевая и простая в установке, но имеет и свои минуса. Например, она требует много топлива и не может долго хранить тепло.

Печи и камины изначально предназначались для отопления всего дома и могут использовать уголь, дрова и пеллеты, однако для получения тепла в доме огонь надо поддерживать постоянно.

Твердотопливные котлы являются наиболее дорогим вариантом, но способным долго удерживать тепло в доме. Стоит отметить, что для работы некоторых из них необходимо электричество, потому на всякий случай придется запастись генератором, а также топливом к нему.

В многоквартирных домах сменить вид отопления не так-то и просто, а потому там можно использовать лишь электрообогреватели, что не является лучшим вариантом в случае отсутствия электричества. Поэтому жителям городов можно посоветовать лишь запастись спиртовыми, газовыми или керосиновыми горелками или туристическими грелками

Так как до зимы остается пара месяцев, то провести утепление всего дома вряд ли удастся, в лучшем случае можно успеть сменить окна и утеплить входную дверь.