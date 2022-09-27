Ждать свежих сил армии рф не стоит: где и почему ВСУ следует атаковать поскорее

Логистические пути россиян сильно повреждены, поэтому они стали более легкой мишенью, чем раньше

Херсонское направление фронта для украинской армии является одним из самых непростых и перспективных одновременно. Сейчас юг фактически остается единственным правобережным плацдармом оккупантов, поэтому если его как следует контратаковать, это принесет значительные потери российскому войску. По мнению секретаря комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа Романа Костенко, ждать, пока россияне бросят дополнительные силы на этот участок фронта, не стоит.

Об этом он заявил в свежем интервью LB.ua, подчеркнув, что считает юг одним из наиболее важных стратегических направлений для ВСУ, чем другие. Не в первую очередь это связано с большими логистическими потерями врага в этом регионе.

Костенко подчеркивает, что больше всего на юге россияне зависели от Антоновского моста и Новокаховской дамбы. Благодаря прицельным ударам наших защитников по этим двум объектам россияне вынуждены больше времени тратить на строительство новых переправ. Это продлевает их ожидания по подвозу нового вооружения.

"Раньше нас просто забрасывали боеприпасами, преимущество было 80 на 20. Сейчас мы иногда слышим в 16-17 вечера: "Извини, я тебя уже поддержать не могу, завтра утром смогу, боеприпасы ночью подвезут". Я думаю, что у них есть склады на случай, если мы уйдем в прорыв, но вот на день они уже начинают ограничивать расход боекомплекта", — объясняет народный депутат.

Именно поэтому он считает, что ВСУ имеет неплохие перспективы на юге. Враг вряд ли сможет долго оставаться на плацдарме, где у него плохая логистика. Это делает его легкой целью для украинской артиллерии и ракет. Сейчас российские оккупанты на юге имеют всего два варианта: либо наступать дальше, чтобы захватить Николаев и Одессу, либо отойти на левый берег Днепра, благодаря чему река станет естественной защитой.

"Если мы там прорвемся на некоторых участках, мы можем создать им оперативное, а на некоторых направлениях даже тактическое окружение, чтобы диктовать свои условия, — убежден Костенко. — Мы понимаем, если россию сейчас не выбить из этого направления, то, накопив войска, они пойдут дальше. У них это было одной из основ – отрезать нас от юга, сделать Украину не морским государством, соединиться с Приднестровьем".

Политик также добавил, что скорейшее контрнаступление на южном направлении поможет не только нанести врагу эффективных ударов, но и впоследствии высвободить часть украинских войск для опрокидывания на другие направления фронта.

"Но враг это тоже понимает, и когда планируем, мы должны отталкиваться от многих факторов: это и природные условия на юге – они специфичны, сейчас там сезон дождей; это и открытая местность; это и местное население. Да, тяжело, но реально, и это нужно делать", — резюмировал Роман Костенко.

Отметим, что, по информации некоторых источников, россияне давно могли отступить от Херсона. Однако так делать им лично запретил диктатор владимир путин. Очевидно, глава Кремля понимает, насколько сокрушительным для его репутации будет подобный шаг.

Также "Телеграф" рассказывал, какие перспективы ВСУ имеют в Херсонском направлении по мнению польского полковника Петра Левандовски.