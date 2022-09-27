Когда похолодает в октябре: синоптики назвали точную дату

Похолодание в 2022 году начнется сразу после "Бабьего лета"

Вторая половина октября будет холоднее, чем первая, при этом ночных заморозков не ожидается.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный синоптик Владимир Деркач. Он заявил, что "Бабье лето" в Украине фактически завершится 14 октября.

Народный синоптик отметил, что на территорию Украины примерно после праздника Покрова (14 октября) понемногу начнет заходить холодный воздух. Это все будет сопровождаться слабыми осадками, однако заморозков не ожидается. В третью декаду месяца похолодание продолжится, хотя 2-3 теплых дня все же будут.

По данным сайта gismeteo, 14 октября температура воздуха во всей стране действительно упадет на 3-4 градуса. Падение температуры в Украине будет идти до конца месяца до отметки в +7…+11 градусов Цельсия в зависимости от региона (на юге будет теплее, — Ред.).

Вашему вниманию прогноз погоды от gismeteo на октябрь 2022 года в крупных городах Украины.

Прогноз погоды в Киеве на октябрь 2022

Прогноз погоды в Харькове на октябрь 2022

Прогноз погоды в Днепре на октябрь 2022

Прогноз погоды вл Львове на октябрь 2022

Прогноз погоды вл Одессе на октябрь 2022

Напомним, по прогнозу синоптиков, "Бабье лето" в Украине наступит в первые недели октября. При этом часть украинцев останется без сильного потепления.