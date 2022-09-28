Как выбрать зимнюю куртку: нюансы, которые стоит знать

Теплая куртка защитит от морозов, но следует выбирать ее к погоде в вашем регионе

Зимняя куртка может стать стильным элементом гардероба, как для женщин, так и для мужчин. Но в зимней одежде главное – его утепляющие качества.

"Телеграф" собрал основные нюансы при выборе зимней куртки, на которые стоит обратить внимание. Здесь важно не только выбрать фасон или цвет, но материал изготовления.

Как выбрать зимнюю куртку

Обратить внимание на наполнитель

Самый простой и дешевый вариант – синтепон. Он известен уже более полувека как не аллергический, легкий и практичный материал. Из минусов — его нельзя стирать в машинке или гладить горячим утюгом. Если бережно ухаживать, куртка будет служить вам годами. На зиму следует выбирать более плотный вариант с отметкой плотности 250-350. Материал описывается на хлястике как polyester.

Пух – эталонный натуральный материал для зимнего утепления до появления такого разнообразия искусственных. Теплый и комфортный он отличается большим весом и может вызвать проблему у аллергиков. Но стоит знать, что изделий полностью из пуха не существует – оптимальный вариант соотношения пуха 80-90%, а пера 20-10%. Само перо не дает пуху полностью скататься в комочки. Следует обратить внимание и на упругость пуха – fill power (FP). Он должен быть не ниже 550. Это обеспечивает возврат в исходную форму после сжатия.

Холофайбер – материал легкий и с превосходными теплоизоляционными свойствами. Он очень упруг и восстанавливает форму быстро, а еще "дышит" и не накапливает воду. Износоустойчив, быстро сохнет и изделия из него можно стирать в машинке. Он был бы идеальным, если бы не "но" – в сильные морозы не согреет на достойном уровне. Больше подходит к "европейской" зиме, как и изософт.

Изософт

Мембранный материал, немного дороже холофайбера, но отличается умением выдержать очень низкие температуры и сильный ветер. Следует заметить, что мембрана бывает разной плотности. Чем она выше, тем комфортнее в морозы. Максимальная плотность – 600 г на кв.м. Следует заметить, что он сам по себе не греет, но способен защитить от ветра и сохранить тепло.

Термофин

Материал на основе биологического волокна, способного теплоизолировать и отталкивать воду. Такой материал используется в туристических куртках. Подходит для разной погоды и отличается легкостью.

Синтепух – синтетический аналог пуха. Быстро высыхает, не убирает пыль и известен износостойкостью. Изделия хорошо вентилируются и могут восстанавливать форму. Синтепух способен выдержать 25 градусов мороза.

Тинсулейт

Один из лучших синтетических утеплителей – легкий, теплоизоляционный, не комкающийся. Его использовали для курток космонавтов. Единственный недостаток и одновременно преимущество – теплоизоляция. В морозы она актуальна, но при тепле снаружи организм может перегреваться.

Выбрать правильный фасон

Капюшон и карманы могут не только добавить интересные детали, но и стать хорошим утеплителем в холодное время года. Следует обратить внимание на те модели, где капюшон отстегивается – будет легче при стирке. Если он украшен мехом — особенно. Чтобы лучше хранить тепло манжеты и их куртки должны быть как вязаны "резинкой". Если это удлиненная куртка – снизу обработки может и не быть. Также полезно, чтобы и на нем была подстежка или так называемая "майка" из утеплителя — дополнительная защита от ветра и мороза для тела.

Что проверить при покупке

Куртка должна быть достаточно легкой, чтобы ее можно было стирать собственноручно. Наполнитель в изделии должен быть распределен равномерно и не выдергивался на швах. Наружный слой должен быть износостойким, влагоотражающим и качественным. Следует проверить все молнии и застежки на качество.

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