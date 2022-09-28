Готовимся к зиме: что стоит сделать жителям многоэтажек перед наступлением холодов

Есть ряд вещей, которые стоит проделать до наступления холодов

Власти Украины предупреждают, что в этом году жителям нашей страны предстоит пережить самую сложную зиму в истории. Однако пока холода не наступили можно предпринять ряд действий, которые позволят пройти холодную пору года более комфортно.

Как говорится в материале MC.today, у Украины есть необходимый резерв угля и газа, чтобы пройти отопительный сезон и несмотря на то, что он будет сложным, наша страна должна справиться. Впрочем, есть ряд действий, которые надо проделать, чтобы создать более комфортные условия.

Сквозняки

Окна и входная дверь является главными путями утечки тепла из квартиры, а потому на них стоит обратить особое внимание. Все щели в окнах стоит уплотнить герметиком или обычной полиэтиленовой пленкой и скотчем, такие же действия стоит провести и с дверной коробкой, а нижнюю щель можно закрыть установкой специальной накладки.

Балкон

Сделать холодный балкон теплее можно путем прикрепления к стенкам пенопласта, войлока, полистирола или даже старого одеяла. Всю конструкцию можно закрепить фанерой или ДСП.

Экраны за батареей

Теплоотражающие элементы из алюминиевой фольги, которые установлены за батареей, позволят предотвратить утечки тепла. Если система отопления работает исправно, то этот нехитрый метод позволит поднять температуру воздуха в комнате на 1-1,5 градуса.

Обогреватели

Вопросами установки или замены обогревателя стоит озаботиться до наступления холодов. В любом случае провести ревизию и проверить их исправность явно не помешает, чтобы потом не столкнуться с неприятным сюрпризом.

Вентиляция

Вентиляция также может быть путем утечки тепла. Уменьшить потери можно с помощью решеток с регулируемыми отверстиями.

Подъезд

В многоквартирных домах, стоит озаботиться не только состоянием собственной квартиры, но и общего подъезда. Проверьте состояние окон на лестничных площадках, а также трубы на чердаках и в подвальных помещениях.

Сети

В случае если многоэтажка останется без отопления, то одновременное включение обогревателей во всех квартирах может оставить дом еще и без света. Заранее обратитесь в ЖЭК, ОСМД или к специалисту для обследования и устранения неисправностей в коммунальных сетях, а также проверьте состояние автоматической защиты.

Осмотрите придомовую территорию

Дождь и снег могут повредить даже новую кровлю, поэтому осмотрите крышу и отремонтируйте ее, если это необходимо. Кроме того обратите внимание на ливневки, если они засорились, то это может привести к проблемам с водоотводом.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал 15 рекомендаций, которые помогут легче перенести зиму и не требуют больших вложений денежных средств.