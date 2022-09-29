Трагедия повторяется: в Украине чтят память жертв Бабьего Яра

В Минкульте объявили о проведении тематических мероприятий

Ежегодно 29-30 сентября проходит память трагедии в Бабьем Яру, одном из самых известных мест свидетелей нацистских преступлений. Одноименное урочище на северо-западной окраине Киева стало местностью, где в 1941 году за несколько дней нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев. А за два года оккупации количество жертв в урочище достигло 100 тысяч человек.

С тех событий прошел уже 81 год. И теперь опять же среди Европы повторяются такие же ужасающие события. Об этом напомнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Казалось бы, этот ужас остался навсегда в прошлом. Но через 81 год в Украине, в центре Европы, это снова повторилось. Расстрелы, массовые захоронения. Те, кто устраивал геноцид в 1941-м, и те, кто устраивает геноцид в 2022-м, — одинаковые преступники, которым дорога только к международному трибуналу", — говорится в сообщении.

В офисе Президента Украины также прокомментировали трагические события. Руководитель ОП Андрей Ермак отметил в своем Telegram-канале, что те, кто сейчас пытаются повторить преступления фашистов в Украине, обязательно будут наказаны.

"Бабий Яр. Место кровавого нацистского преступления. Мы помним и никогда не забудем. В то время, когда россия повторяет преступления фашистов... Когда есть реальные факты геноцида против украинского народа, мы помним и вместе с цивилизованным миром накажем за попытки повторить ужасные эпизоды истории", — рассказал Ермак.

Пресс-служба Министерства культуры и информационной политики на официальном сайте анонсировала памятные мероприятия ко Дню памяти трагедии Бабьего Яра. Среди них — проведение совместной межрелигиозной молитвы у символической синагоги "Место для размышлений и межрелигиозное мероприятие рядом с памятником "Менора" в Киеве.

"В этом году все события объединены одной концепцией "Годовщина во времена боли". Это свидетельство того, что боль не в прошлом, она жива — это живая рана в душе каждого сознательного человека за каждую трагедию и потерянную жизнь", — пишут в пресс-службе.

Как сообщал "Телеграф" ранее, СБУ рассекретила архивы с допросами свидетелей преступлений фашистов, в том числе и о трагедии в Бабьем Яру.

Кроме того, в прошлом году в Бабьем Яру прошли памятные мероприятия, где собралось много политических и общественных деятелей. С речью выступил президент Украины Владимир Зеленский.