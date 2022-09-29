В Украине вспыхнул скандал вокруг журналистки одиозного издания: чем все закончилось

Мировая пресса заметила украинских журналистов, однако не проверила все нюансы

В Украине разразился громкий медийный скандал, связанные с журналистскими публикациями во время войны. Все дело в престижной премии Thomson Foundation, которую могут получить журналисты в возрасте до 30 лет за авторские материалы на важные социальные темы. Казалось бы, все хорошо: в шорт-листе прошедших отбор материалов оказалось сразу два украинских, однако многие наши соотечественники этому возмутились. Причина проста — одна из номинанток оказалась журналисткой медиа "Страна.юа", которое считается пророссийским и официально запрещено в Украине.

"Телеграф" разобрался, в чем именно дело, и делится своими наработками с читателями. Сразу заметим, что помимо публикации "Страны" среди номинантов конкурса оказалась публикация ресурса hromadske, автором которой является Олеся Бида.

Оба материала, которые были отобраны для соревнования за получение награды, рассказывают о последствиях полномасштабной войны в Украине. Олеся Бида писала о 17-летней мариупольчанке, которой удалось пережить нахождение в российском фильтрационном лагере – "Я просила Бога померти швидко". Про голод, страх і фільтраційний табір вустами 17-річної дівчини з Маріуполя".

Второй претенденткой на премию Thomson Foundation оказалась Анастасия Товт. Она записала для "Страны" интервью с чиновницей Иванковского сельсовета (Киевщина) Надеждой Бирюк о спасенных во время пожара картинах художницы Марии Приймаченко — "Снаряд попал как раз в тот зал, где раньше были работы Примаченко".

Когда представители hromadske увидели, с кем "соседствует" их журналистка, они тут же обратились к организаторам конкурса. Их главным требованием было исключить из соревнования материал пророссийского издания. В противном случае Олеся Бида готовилась снять собственную публикацию.

Не обошел внимание ситуацию и руководитель Минкульта Александр Ткаченко. Он подчеркнул, что отдельные медийщики могут иметь проукраинскую позицию, но работа на дискредитировавшее много лет Украину издание чести им не делает. Именно поэтому Министерство культуры также организовало официальный запрос к организаторам Thomson Foundation.

К слову, учредители премии оказались людьми чести, поэтому вопрос был решен за несколько часов после поступления обращения. Сейчас в шорт-листе материалов, претендующих на награду, осталось лишь 11 публикаций — интервью Товт было исключено.

Напомним, что с журналистикой связаны не только скандалы, но и хорошие новости. Как сообщал "Телеграф", сразу трое наших соотечественников пополнили список TIME100 Next, который был составлен журналом TIME в 2022 году.