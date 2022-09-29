Набирающий популярность способ согреться зимой: как выбрать электропростынь

Они быстро нагреваются и не сушат воздух

Этой зимой в украинских домах станет холоднее обычного, поэтому люди начинают готовиться к морозному периоду уже сейчас. Среди очень удобных способов согрева зимой есть электропростынь — незаменимая вещь, которая сделает ночи более теплыми и спокойными.

Простынь с подогревом – это обогреватель для кровати, который сэкономит на отоплении и не сделает воздух в комнате сухим. Его можно использовать также как одеяло или матрас.

Среди основных преимуществ такого вида обогрева есть:

быстрый нагрев;

поддержание установленной температуры в течение всей ночи;

низкое потребление электроэнергии;

не сушит воздух;

поддержка пожарной безопасности;

легок в транспортировке.

При выборе электропростыни следует обратить внимание на следующие моменты:

безопасность. Современные электропростыни работают на низком напряжении 12/24 вольт и не несут никакой опасности здоровью. Опасны простыни старого образца с напряжением 110 вольт, но сейчас их не производят. Электропростынь должна иметь автоотключение;

размер. Для двуспальной кровати подойдет размер – 200х170 и 185х150, для полуторной кровати – 150х80 и 130х70. Оно должно стелиться ниже уровня подушки, поэтому и короче длины кровати. Можно также положить полуторный размер поперек на двуспальную кровать;

материал производства. Материал может быть как натуральным, так и синтетическим. Самыми удобными будут сделанные из полиамида, поликотона, флиса или полиэстера. За ними очень легко присматривать;

время нагрева. Обычно электропростыни нагреваются за 20-40 минут, но современные и более дорогие могут нагреться за 1-2 минуты.

Электропростыни не следует использовать людям, имеющим новообразование, беременным, людям с варикозным расширением вен. Эксперты рекомендуют так укладывать простыню, чтобы она не нагревала голову и область сердца.

Как сообщал Телеграф ранее, специалисты рассказали, как легко и быстро согреться в помещении, если отсутствует отопление.