Буржуйка на 25-м этаже не поможет: как пережить холодную зиму в большом городе

В частном доме пережить зиму проще, чем в городе

Украинцам обещают самую сложную зиму в истории, а многие наши сограждане уже начали собирать запасы на холодный сезон. Однако в попытке позаботиться о своем комфорте людям не стоит забывать о том, что во многоэтажке в большом городе зиму пережить будет сложнее, чем в частном доме.

Как говорится в материале "Вікна" президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар напомнил, что условия в каждом из городов могут сильно отличаться, однако есть и общие черты.

"Если что-нибудь случается в большом городе, никакая буржуйка на 25-м этаже многоэтажки не поможет. И дрова туда таскать никто не будет, и генератор на балконе не поставишь", — говорит он.

Эксперты говорят, что в случае экстраординарных условий в городах, которые близки к фронту, их жителям стоит серьезно задуматься об эвакуации и не рисковать в попытках пережить холода в экстремальных условиях.

Инструктор по выживанию, руководитель специализированной школы Белые волки Сергей Белоус отметил, что если вы хотите остаться зимой в городе, то стоит заранее позаботиться о наличии:

фонарика и дополнительных батареек к нему;

газовой лампы для приготовления пищи;

запаса салфеток (влажных и сухих).

Он подчеркнул, что если город останется без света, то он автоматически останется и без воды, а потому стоит озаботиться созданием запаса пищи. При этом продукты стоит брать те, которые не требуют много воды для приготовления, вроде кашей быстрого приготовления и консервации.

При этом стоит позаботиться и о других потребностях, а именно:

иметь много мусорных ведер и пакетов, а еще лучше выкопать во дворе яму для нечистот. При этом сделать это стоит до того, как наступят морозы;

запастись солнечными панелями, которые позволят зарядить устройства при блэкауте;

при наличии в доме котла или генератора, стоит запастись топливом к ним;

проверить состояние проводки в доме с учетом того, что зимой многие будут пользоваться обогревателями.

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