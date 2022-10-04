Никаких буржуек и горелок: как согреться зимой в холодной квартире

Вариантов обогрева для квартиры на самом деле не так уж и много

В этом году украинцам прогнозируют самую сложную зиму в истории. Из-за постоянных обстрелов россиян, существуют риски остаться не только без отопления, но и без света.

Как рассказал глава ОО "Ассоциация энергоаудиторов Украины" Владимир Литвин, для жителей многоквартирных домов в городах вариантов того, как согреться зимой, на самом деле не так уж и много.

По его словам, бытуют мнения о том, что можно попытаться отапливать квартиру газовой плитой, печками-буржуйками или газовыми горелками, однако делать это нельзя из-за высоких рисков возникновения пожара или отравления угарным газом.

"Если уж возникает вопрос: печка или камин в квартире, то лучше найти избушку с печью в деревне", — сказал он и добавил, что большинство квартир в Украине не проектировались под это.

Поэтому можно прибегнуть к помощи электрических обогревателей или кондиционера. При том, отмечает он, использовать кондиционер для обогрева даже эффективней, чем обогреватель, так как он требует меньше энергии. Впрочем, при низких температурах его эффективность падает, однако это не касается специализированных кондиционеров для холодных условий.

Что касается обогревателей, то особой разницы между их типами нет, а масляные и конвекторные устройства покажут одинаковые результаты.

При выборе устройства стоит в первую очередь обратить внимание на их мощность и проводку в доме. Если, к примеру, купить пять обогревателей по два киловатта, то никакая проводка не выдержит таких нагрузок.

Есть нюансы и с утеплителями. Так если не угадать с толщиной и материалом для утепления какой-либо стены, то это может вызвать скопление влаги и образование грибка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно сделать из подручных средств самодельный обогреватель, который без проблем поместится даже в квартире.

Помимо этого мы рассказывали, что следует утеплять в доме, дабы избежать лишних теплопотерь.