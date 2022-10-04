"Бабье лето" пришло: синоптики принесли украинцам хорошие новости

Погода даст украинцам отдохнуть от дождей

В ближайшие пару дней на большей части территории Украины стоит ждать незначительных или умеренных осадков, однако к средине текущей недели они закончатся.

Как говорится в прогнозе Гисметео, на этой и следующей неделе украинцев ждет сухая и относительно теплая погода, с незначительным похолоданием после выходных.

Так в западной части Украины уже со среды начнет теплеть, а осадки прекратятся. Впрочем, выше +20 столбики термометра подниматься все равно не будут. Это потепление продержится до средины следующей недели, когда дожди вновь придут в Украину и опустят температуру воздуха до более "осенних" показателей.

Немного прохладней будет в центральных областях, а дожди туда еще вернутся на выходных.

Придет потепление и в восточные области, где местами на этой и следующей неделе можно будет видеть и выше +20 градусов.

На юге же в эти дни ожидается стабильно теплая и сухая погода, без резких температурных скачков.

Как сообщалось ранее, кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич рассказывал "Телеграфу" о том, какой будет погода в Украине до конца октября.