Теплая одежда и не только: чем стоит запастись на зиму на случай перебоев с теплом

Украинцам прогнозируют сложную зиму

На фоне российского вторжения украинцев предупредили о возможных перебоях с отоплением и светом, а потому многие уже начали искать необходимые вещи, которые позволят перенести зиму более просто и комфортно.

Как сообщает Hromadske, в самую первую очередь необходимо позаботиться о наличии теплой одежды, при этом не только той, в которой вы собираетесь выходить на улицу, но и той, в которой можно ходить дома.

Сюда попадают теплые брюки, свитер, пижама и так далее.

Хорошим советом будет обзавестись парой комплектов термобелья, которое обычно используется для походов в горы. Оно отлично отводит влагу и сохраняет тепло, однако после каждого использования его надо стирать, так что полезно будет обзавестись сразу двумя комплектами. Его изготовляют из натуральных и синтетичных тканей, но предпочтение рекомендуется отдать шерстяному. Единственный минус у термобелья — его стоимость.

Электрические одеяла также помогут более комфортно пройти холодный сезон, они позволят разогреть кровать перед сном и спать в комфорте.

Для экстренных ситуаций также рекомендуется прикупить термоодеяло, эта вещь выглядит как большое полотно из фольги. Обычно они используются спасателями и врачами, но также популярны у туристов за то, что хорошо сохраняют тепло.

Специализированная термопосуда тоже будет хорошим вариантом для экстремальных ситуаций. Простой термос сможет сохранить еду или напитки горячими в случае возникновения аварийных ситуаций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно сделать из подручных средств самодельный обогреватель, который без проблем поместится даже в квартире.

Помимо этого мы рассказывали, что следует утеплять в доме, дабы избежать лишних теплопотерь.