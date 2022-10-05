Сомнительные закупки Мариупольского государственного университета: образовательные миллионы сливают на стиральные машины и матрасы

Возглавляет Мариупольский государственный университет самый молодой ректор в Украине, которого связывают с ахметовской командой

Мариупольский государственный университет из-за войны войны стал переселенцем. Ректор вуза Николай Трофименко еще в апреле уверял, что вуз смог возобновить работу в дистанционном формате, и сейчас функционирует на базе Киевского национального университета строительства и архитектуры. Но если образовательный процесс в МГУ, в связи с боевыми действиями в Мариуполе, прерывали на определенный промежуток времени, то государственные закупки заведения не останавливались ни в момент начала войны в Украине, ни во время захвата россиянами Мариуполя, ни после. Анализ данных публичной платформы "Прозорро" свидетельствует о довольно странных тенденциях по расходованию должностными лицами университета государственных миллионов. Денежные средства идут не на образовательные нужды, а на дорогую мебель, бытовую технику и даже натяжные потолки.

Первое, что привлекло внимание, так это частота обновления вывесок с названием университета до войны и их стоимость.

В частности, в сентябре 2021 года за 26 000 грн. вывеску "Мариупольский государственный университет" на фасад здания установил ФЛП Гризун П.В. А уже через несколько месяцев, в феврале 2022 года, ректор Трофименко заключил договор с ФЛП Кильдишов Я.А. о покупке новой вывески с надписью "Мариупольский государственный университет" почти за 50 000 грн. И еще за дополнительные 19 000 грн ее снова установил уже упомянутый выше ФЛП Гризун П.В. То есть почти 100 000 грн в достаточно трудный экономический период высшее учебное заведение тратило на бесконечное обновление надписи на своем фасаде.

Дальше – больше. Сейчас МГУ один за другим проводит тендер на закупку офисной мебели, домашней мебели (кровати, ортопедические беспружинные матрасы, тумбы),бытовой техники вроде стиральных машин и холодильников, разнообразных красок, шпатлевок, труб, кабелей, изделий для ванной и кухни и разных ремонтных работ по адресам: ул. Лобановского, 10 и Воздухофлотский проспект, 31. Здесь расположены центральный корпус и одно из общежитий Киевского национального университета строительства и архитектуры, предоставившего МГУ свой адрес для регистрации на подконтрольной Украине.

Вместе с тем недвижимость или другое имущество столичного вуза не переходили в собственность мариупольского вуза. Поэтому получается, что ректор Трофименко на средства своего учебного заведения финансирует ремонтные нужды другого, вместо направления этих денег на организацию и повышение качества образовательного процесса именно своих студентов, большинство из которых, что логично, сейчас переселенцы.

Удивительность еще и в том, какие именно товары заказывает МГУ. Это довольно ценные натяжные потолки, например, или стеклопакеты по ценам, втрое превышающим рыночные. В частности, МГУ заказал 10 стеклопакетов (16,7 погонных метров) за 106 749,55 грн., хотя стоимость 1 метра кв. в среднем составляет от 1,6 до 3 тыс. грн. Но отнюдь не 6400 грн за метр, как купил университет.

Обращает на себя внимание и тот факт, что большинство закупок руководство МГУ проводит по упрощенной процедуре, то есть объявляет тендеры, которые не превышают 50 тыс. грн. Но ведь проводит их на одни и те же нужды сразу несколько. А более стоимостные тендеры МГУ проводит, как правило, у одного участника без минимального снижения ожидаемой цены (как это предусмотрено во время прозрачных аукционов).

В общем, с начала войны в Украине необразовательные расходы Мариупольского университета достигли миллионов гривен, что кажется не просто алогичным, а может свидетельствовать о нецелевом использовании бюджетных средств в особо крупных размерах.

Возглавляет Мариупольский государственный университет самый молодой ректор в Украине Николай Трофименко, которого связывают с ахметовской командой. Он был депутатом Мариупольского городского совета VIII созыва от ПП "Блок Вадима Бойченко" (тот самый мэр, что сбежал из города во время оккупации и некоторое время скрывал этот факт от общественности). В городском совете Трофименко входил в депутатскую фракцию Бойченко, а также возглавлял постоянную депутатскую комиссию по вопросам образования, культуры, духовного возрождения, молодежи и спорта.

В настоящее время Трофименко, по идее, продолжает сотрудничество с Ахметовым, о чем свидетельствуют его благодарные заявления в адрес Фонда Рената Леонидовича "за 500 продуктовых наборов" для МГУ.