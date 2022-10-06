Надо ли делать запас продуктов на зиму: министр дал совет

Министр АПК дал совет относительно запасов на зиму

Из-за российского вторжения жители нашей страны уже начали готовиться к сложной зиме, в том числе проводя утепление и готовя запасы продуктов питания. Впрочем, в украинском правительстве призывают в этом вопросе не грести все, а полагаться на здравый смысл.

Как сообщил в интервью "Главкому" министр аграрной промышленности Украины Николай Сольский, вопросом формирования запасов продуктов на зиму люди задаются всегда, так было до войны, так было и до пандемии.

"Есть какой-то, скажем так, здоровый подход к запасам – я советую действовать в рамках этого здравого смысла", — сказал он.

Он отметил, что никто в мире не способен спрогнозировать, какими будут цены на продукты питания в ближайшие три месяца, однако в конечном итоге все будет определено рыночным фактором.

При этом он отметил, что у Украины имеются значительные запасы продуктов, а предложение значительно превышает спрос. К примеру цены на зерно для производителей хлеба в нашей стране ниже, чем в Европе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты лучше всего подойдут для создания запасов на зиму, а также о том, как правильно их хранить.

Также мы собрали 15 рекомендаций, которые помогут легче перенести зиму и не требуют больших вложений денежных средств.